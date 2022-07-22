首屆AI機器人擂台賽新北登場　培養偏鄉學童5C關鍵素養能力

▲首屆AI小Hero 5C歡樂擂台賽新北登場，侯友宜與李濤董事長攜手培養偏鄉學童5C關鍵素養能力。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府攜手關懷台灣文教基金會辦跨縣市交流活動，20校200位國中小師生參與AI機器人挑戰賽，市長侯友宜今（22日）中午出席「第一屆AI小Hero 5C歡樂擂台賽」為各縣市參賽隊伍加油及頒獎，侯友宜說「這不僅是一堂科技課，更是一堂自信課」，他和基金會董事長李濤共同喊出「有愛就有力量」呼籲社會協助弱勢學生找回學習力與自信心。

首屆AI小Hero 5C歡樂擂台賽從21日展開，來自台中、台南、屏東等縣市共20校200位國中小師生，聚集萬里區薆悅酒店野柳渡假館，挑戰程式設計及各式AI機器人等比賽。侯友宜除到場觀賽、頒獎，並頒狀感謝「關懷台灣文教基金會」熱心公益的精神。

▲新北市長侯友宜頒狀感謝「關懷台灣文教基金會」到全國各偏鄉學校培養學生的5C關鍵素養能力。

侯友宜指出，市府2019年起挹注30億元更新全市各級學校資訊設備，首創STEAM跨域輔導團，並設置26所科技中心，為使校校有科技資源，每年斥資2千多萬開辦500多場研習講座，幫助孩子用科技改變世界。他勉勵學生「成功不是將來才有的，而是從決定去做的那一刻起，持續累積而成。」

關懷台灣文教基金會董事長李濤表示，基金會自2021年與新北市合作創新模式AI扎根計畫，搭配108課綱素養教育、學習履歷及適性揚材，從國小5、6年級至國中1、2年級循序漸進，豐富學生的知識、能力，以及建立他們的正確學習態度。

▲新北市長侯友宜和關懷台灣文教基金會李濤董事長共同喊出「有愛就有力量」。

教育局長張明文表示，這次新北市有9校計80位國中國小學生參加，透過溝通協調、團體合作、腦力激盪及賽事競爭等課程安排，展現對AI機器人高度熱愛及設計程式天份。尤其達觀國中小在機器人放煙火項目中，展現「永不放棄」的精神值得表揚。

教育局表示，今年暑假特別在偏鄉學校舉辦兩天一夜實體活動，以弱勢學生優先參加，由基金會培育師資及提供教學器材，透過線上交流、專題實作，在不同情境下培養學生的團隊合作能力（Collaboration）、溝通協調能力（Communication）、複雜問題解決能力（Complex problem solving）、批判性思考能力（Critical thinking）及創造力（Creativity）。

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