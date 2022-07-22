傳統捕魚技法重現！北海岸百人牽罟　侯友宜：帶動觀光人潮

▲新北市長侯友宜體驗傳統捕魚技法「牽罟」。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為讓牽罟技藝得以延續，新北市金山區公所與萬里區公所合作舉辦「2022新北市樂活節牽罟趣」，市長侯友宜今（22日）前往萬里下寮海灘與民眾協力將漁網拉上岸，體驗牽罟這項逐漸消逝的傳統捕魚技法。侯友宜表示，期盼透過牽罟趣活動，讓牽罟技藝傳承下去，並活絡在地漁村，帶動北海岸觀光休閒產業。

侯友宜說，牽罟技藝已有2、300年的歷史，隨著時間、人口外移、居民老化及技術斷層等因素而停滯，牽罟捕魚需要大量人力像拔河一樣將漁網齊力拉上岸，還需要熟悉水域、懂得抓好時機將魚趕入網等技巧，希望透過牽罟體驗活動，讓民眾記得早期漁民的辛苦、學習團隊合作的精神，也讓牽罟技藝、文化得以代代相傳。

金山區長廖武輝表示，下寮海灘有絕美的海岸線及豐富的海洋資源，利用牽罟文化活動不但使民眾對於海洋保育及永續利用更一步的保育意識，也讓在地漁村藉由觀光活動活絡起來，讓更多民眾認識更深度的金山萬里。

新北市溫泉觀光協會理事長游忠義表示，感謝新北市政府對於北海文化的重視，牽罟活動不但能建立人與人之間合作精神、藉由牽罟活動也帶動北海岸旅宿業的住宿率成長和帶動區域經濟發展，希望牽罟活動能持續傳承下去，讓更多民眾能體驗。

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