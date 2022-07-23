林智堅新竹球場經驗搬桃園？　賴香伶：拜託不要吧

▲民眾黨桃園市長參選人賴香伶。（資料照／賴香伶辦公室提供）



實習記者李密／台北報導

斥資近12億元的新竹市立棒球場於昨（22日）重磅回歸，卻傳出不少球員反映場地紅土鬆軟、顆粒大，可能導致受傷，味全龍老將林智勝更於今（23日）賽前不甚跌倒。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶發文表示，新球場與舊的相比並沒有太大改善，催生棒球場重建的民進黨桃園市長參選人林智堅「沒有執行力卻好大喜功」，強調桃園不需要這樣的球場與市長。

▲新竹首場開幕戰，左起蔡其昌、蔡英文、林智堅。（資料照／記者黃克翔攝）



22日正式啟用的新竹球場頻傳安全問題，對此，賴香伶表示，林智堅把新竹棒球場當作引以為傲的政績，不斷拿新竹城市治理成績當作宣傳，但球員和球迷的真實反應已經徹底打臉，「讓虛有其表的大內宣無所遁形。」賴香伶也指出，球員在賽後表示目前的投手丘和當時沒兩樣，會對投球造成困擾；內外野手也說場地不平整、小石子太多，守備時極有可能受傷。

賴香伶說，網路上已經流傳諸多球迷拍攝球場殘破不堪的照片，包含一樓大階梯左右兩側的生鏽鋼材險些刮人、觀眾席地板滿是坑洞等等的安全疑慮，質疑「這真的是新完工的球場嗎？」

賴香伶無奈表示，如果林智堅想將處理新竹棒球場的經驗搬來桃園，只能說「拜託不要吧！」並強調桃園不需要這樣的球場，市民更不需要這樣「沒有執行力卻好大喜功」的市長。

回顧新竹球場開幕至今傳出的各式安全問題，包含觀眾席地板出現不明脫落狀況，也有投手提出黏土、紅土比例不對，紅土顆粒較大會造成不規則彈跳，導致球員受傷。此外，味全外野手張祐銘在跑壘時，因為內野紅土較鬆而「犁田」，「大師兄」林智勝在賽前回休息室途中也因誤踩邊角，不慎跌倒，可謂狀況百出。



▼林智勝。（圖／記者黃克翔攝）

