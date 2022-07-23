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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周勝考下跪感謝惹議　她質疑：市民要跪侯友宜才有建設？

記者呂晏慈／新北報導

新北市長侯友宜23日出席板橋新埔國小校舍整建工程啟用典禮，國民黨新北市議員周勝考上台致詞時，細數侯友宜政績並下跪感謝，影片曝光後引發輿論譁然。對此，新北市長參選人林佳龍發言人、議員李坤城痛批，需要用如此封建和貶低人民頭家的方式來挽救選情？市議員參選人山田摩衣也批評，民代爭取政府建設天經地義，這根本是反民主示範。

李坤城說，今天早上出現國民黨議員在國小下跪感謝侯友宜的荒唐畫面，難道是侯友宜選情有變化，需要用如此封建和貶低人民頭家的方式來挽救選情？下跪是帝制時代的產物，議員是人民選出的代議士，新北市人民不需要對侯友宜下跪，這是極度不尊重人民的行為。

山田摩衣質疑，新北市民要跟侯友宜「下跪」才有建設嗎？今天新埔國小新校舍落成，周勝考居然率里長、家長會長等人要對侯市長下跪表示感謝？政府建設、民代爭取，是天經地義，不是天皇施捨，實在難以相信在今天還發生這種封建時代會出現的謬劇，根本是反民主的示範，民主的基本概念是，人民是主人、雇主，政府官員是來幫人民做事的，怎麼變成雇主跪員工？顛倒是非！

另對於新北市政府發言人張愛晶今天上午批評民進黨市長參選人林佳龍，「改變的勇氣」不是競選口號，而是這一支關於五股夏綠地誕生過程的紀錄片等語，林佳龍競辦發言人何博文表示，侯友宜在臉書上放上一張「改變的勇氣Coming soon」的圖片，而沒有附上任何文字說明，該貼文底下也有許多國民黨籍黨公職於下方留言，包含國民黨台北市長參選人蔣萬安留：「雙北一起拚」，基隆市長參選人謝國樑留：「基隆、新北，一起變好」，充滿競選語言，侯市府卻沒有澄清是五股夏綠地紀錄片，這是對影像紀錄者的不尊重。

▲▼新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

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