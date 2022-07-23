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致死高溫橫掃歐洲1700死！英國氣溫飆破350年紀錄　WHO曝唯一解方

▲▼歐洲熱浪。（圖／路透）

▲熱浪持續侵襲歐洲，導致多地的高溫持續破紀錄，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

世界衛生組織（WHO）22日表示，持續不斷的熱浪正以「前所未見、令人恐懼」的速度持續侵襲歐洲，並在葡萄牙和西班牙奪走1700多條人命，各國應儘速採取聯合行動應對氣候變化。

據阿納多盧通訊社報導，被嚴酷天氣持續侵襲的歐洲氣溫持續飆升，英國氣象局證實，英格蘭最近的氣溫已飆破攝氏40度，創下近350年來的高溫紀錄，而歐洲其他國家也有多個地區出現攝氏45度的高溫，法國、西班牙、葡萄牙、義大利、希臘等地也罕見地傳出山火事件。

▲▼歐洲熱浪。（圖／路透）

WHO歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）發布聲明指出，歐洲各地的熱浪已對當地人的健康與生存構成嚴重威脅，「中暑或是任何因體溫調節失衡導致的高熱，都有可能帶來痛苦甚至致死，而那些健康有問題的族群、嬰幼兒和長者面臨的風險更高」。

克魯格也表示，過去對南歐造成災難性影響的野火，如今已開始出現在北歐，而本週爆發的倫敦大火也已摧毀41座房屋，單只葡萄牙和西班牙2國，就有1700多人因難敵熱浪喪命。然而，「這個炎熱的夏季才剛剛結束一半」，因此克魯格預計，死於熱浪的人數仍會上升。

▲▼歐洲熱浪。（圖／路透）

克魯格強調，「氣候變化不是什麼新鮮事，但它卻一季又一季、一年又一年地帶來災難性後果，這種情況再次表明了歐洲迫切需要採取行動來有效應對氣候變化。要實現這一目標，各國政府就必須展現落實《巴黎協定》的政治意願和領導力，用合作取代分歧和空洞的言辭，來達成將全球氣溫上升幅度限制在工業革命前攝氏2度內的目標」。

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