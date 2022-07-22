清道夫頂40度高溫掃街熱死　馬德里迅速通過：高溫午後不用掃地

▲西班牙熱浪肆虐，引發30多處森林大火，更導致一名清潔隊員活活熱死。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社



西班牙第2波熱浪肆虐10天，不僅引發30多處森林大火，更活生生造成1位清潔隊員喪命。馬德里市議會迅速通過提案，取消極端高溫下午班清潔隊員清掃服務，工作移到隔早再做。

根據西班牙卡洛斯三世健康研究所（Instituto de Salud Carlos III）發布數據顯示，熱浪籠罩期間，自10日到17日，西班牙共計679人因極端高溫而死亡，其中430人是85歲以上的老年人。

極端高溫威脅身心健康，戶外工作者首當其衝。在這波熱浪中殞命的，包括一位60歲的馬德里清潔隊員龔薩雷茲（José Antonio González）。

龔薩雷茲15日臨時接受同事請求，將早班換成午班。他下午2時出門，在超過攝氏40度的烈日下工作3小時後，即使帶著2瓶2公升的水，仍然失去意識昏倒在地。經緊急送醫後，仍因心臟衰竭在醫院不治。

根據國家報（El País），龔薩雷茲中暑昏迷時，體溫高達攝氏41度。

這起不幸事件引起全國各界熱烈檢討，面對一波波熱浪來襲，該如何改善戶外工作者在高溫下的勞動環境和條件。

先鋒報（La Vanguardia）報導，馬德里市議會20日一致通過工會與雇主協議後的提案措施，未來遇到極端高溫時，將取消下午班的人工清掃服務，將值班的清潔隊員挪至隔天早班，以避開馬德里最炎熱的下午時段。

西班牙衛生部也在官網上努力宣導各種避免中暑的方法，如多喝水、高溫時在家不要開窗、拉下百葉窗避免陽光直射、輕食、避免在午間進行激烈的戶外活動；非不得已要出門時，盡量走在陰影處、輕裝並著淺色衣物戴帽子、做好防曬等。

在遊客如織的麗池公園（Parque de El Retiro）經營售貨亭的璜（Juan）告訴中央社，熱浪期間，水和冰淇淋賣得比平常好，但是往常下午5時出現的人潮，都延後到晚上7、8時高溫稍降後才陸續出現。

20日晚上8時，雖然熱浪已過，馬德里街頭仍是36、37度高溫。記者訪問在廣場上和女友坐著「納涼」的大學生伊凡（Iván），他們異口同聲表示，熱浪下連公園都不夠涼爽，這幾天常約在百貨公司見面，因為「有冷氣吹」。

坐在一旁的3位老太太狂搧扇，當記者問到她們幾點出門乘涼時，其中一位幽默地說，太熱了，「我們現在都不出門了」。

面對今夏持續高溫和接下來的熱浪威脅，記者前往家電行採買家中第4台電扇時，順便問起老闆今年電扇銷售成績。出乎意外地，老闆竟回說跟往年一樣，「因為馬德里人都逃出門避暑了，這附近根本沒有人在家啦」。