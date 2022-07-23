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外送員接單見艱鉅任務　幫說「該分手了」給小費！結局超展開

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲外送員經常會碰到不同要求。（圖／記者周宸亘攝）

記者朱祖儀／綜合報導

外送平台越來越發達，外送員送餐時經常會碰到不同要求。一名網友表示，最近幫忙送餐的時候，就遇到客人給出艱鉅任務，「跟拿飯的說該分手了」，完成就可以拿到小費，他看到後相當煩惱，但還是硬著頭皮完成了。不少網友看到PO文後，紛紛敲碗後續劇情。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，最近送餐的時候，遇到客人的特殊要求。從截圖中看到，顧客在備註上指定要在門口碰面，且「可以幫我跟拿飯的說該分手了，感謝你」，承諾會給予小費。他看到後直呼「現在外送員任務艱鉅，我好怕被打」，但最後還是完成任務，直接把手機拿給對方看。

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▲▼。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲客人給艱鉅任務。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

不少人看到後表示，「我覺得外送員的性質跟消防員越來越相近了，各種解決疑難雜症」、「一份外送餐造就了一段戀情結束，分手餐」、「好好笑喔，拿完飯就說分手哈哈哈哈」、「錢要賺，生命要顧啊」、「原來送的是腳尾飯」、「放分手快樂給他聽，下一個會更好」。

也有不少人好奇後續的情形，原PO表示，來拿餐的是一名女生，對方看到備註欄的訊息後，是開心地走回屋內的，因此猜測應該是朋友幫忙點餐，事後也真的有收到小費。還有網友好奇「分手餐」的內容，他透露「有紅茶冰，滷肉飯還是雞滷飯，和鮑魚燉雞湯」。

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