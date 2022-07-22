「分手後1舉動」讓他疑惑：超多女生都會！　老司機狂喊4字

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友近來觀察到，身邊許多女生分手後，都會做出一個共同的舉動，就是將IG轉為公開，讓他不禁好奇，背後原因為何？話題掀起熱烈討論，而大票鄉民也狂喊4字，直呼「水很深。」

網友在PTT發文表示，「小弟人稱社會觀察家，近期觀察到一個現象就是，很多女生在分手後的一段時間，原本IG不公開都會設成公開，請問心理學大師，這是什麼原因造成的呢？」

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對此，鄉民紛紛回應，「公開招標啊」、「公開招標，並且要合理標」、「公開招標，最有利標，審查不公開」、「公開招標...笑死XD」、「想要有人追」、「ATM公開招標，先開放參觀...懂」、「誰叫你要交往」、「這個觀察有趣，請分享更多觀察」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

事實上，就曾有網友討論過類似話題，吐槽有人將自己IG從不公開轉為公開後，就開始抱怨有不認識的人看她的限時動態，或是私訊搭訕，忍不住想反問「到底...為什麼？」

對此，許多人認為，「想表達自己很夯？我是不知道啦，但真正想低調的人絕對鎖好鎖滿」、「自以為夯的瞎妹瞎男」、「想騙追蹤，然後又在那邊抱怨」；不過也有網友持不同看法，表示「你可以噤聲啊...到底」、「我知道很多人都是因為什麼，要抽獎啦，或是要讓那些比較紅的人看到他的tag，才會一直突然設公開又設不公開的」。

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