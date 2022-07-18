外送員「邊遛娃」邊送餐！她不怕1打2還猛賺外快　8萬網讚爆

記者吳美依／綜合報導

新加坡一名外送員近日爆紅，因為她總是用推車載著2個孩子，一邊送餐，一邊照顧兒女，親子「跑單」的日常被拍成影片後，立刻引發熱議。這部TikTok影片已經累計8.6萬讚、近100萬次觀看，許多網友紛紛大讚，這位母親真是太偉大，也提醒好好休息，千萬不要把自己累壞了。

▲新加坡一名外送員帶著2個孩子步行送餐。（圖／翻攝TikTok@aisha.h_ammar.h）



影片中，這位媽媽身穿外送平台制服，把保溫箱放在推車上方，就帶著2個孩子外出送餐。在途中，她不忘和兒女談天說地，孩子們看起來也樂在其中。

原po後來在留言區回覆，她沒想過影片竟然引發如此熱烈的反應，「我只是兼職做這個，我是一名家庭主婦，忙著照顧孩子及處理家務。帶孩子出門是我日常生活的一部分，同時也可以賺錢，這對我來說非常有趣，我也很享受。」

網友們紛紛替外送員加油打氣，「妳的孩子能有妳這樣的媽媽，真的是太幸運了！他們長大後一定能夠成為很棒的人！」、「為妳感到驕傲！」、「超級媽媽，注意安全喔。」、「真正的鋼鐵女人！我好愛妳的精神。」、「太激勵人心了。」

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