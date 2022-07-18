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為搶麥當勞訂單！外送員裝「假定位App」　同業不爽街頭開打

實習記者廖翊慈／綜合報導

英國日前發生外送員為了搶麥當勞的訂單，裝設假定位應用程式，引發激憤在人潮眾多的街道，上演多名外送員互毆的場面，目前警方已介入調查，麥當勞也表示「絕不容忍暴力。」

根據THE SUN報導，事件發生於倫敦某處麥當勞店外，上演街頭互毆的原因是，部分外送員為了搶麥當勞的外送訂單，在手機內下載一款可以更改自己GPS位置的App，當他們人在幾公里遠的位置時，仍可以顯示自己在速食店附近，以順利搶到單，讓後來才得知此「GPS障眼法」的外送員們惱羞成怒，直接在店外動手。

報導指出，從附近民眾拍攝到的影片中，可以看到多名外送員拿著安全帽在街頭追逐互毆，附近民眾尖叫聲四起。雖然該款APP成功讓不少外送員增加接單的數量，但也讓明明住在便捷地區的Uber Eats、Deliveroo和Just Eat等用戶，大大延遲收到餐點的時間，造成他們不少的困擾。

44歲的外送員卡洛斯（Carlos Domingues）向媒體透露，外送員間互相搶訂單已經不是第一天的事了，為此鬥毆也不是第一次，之前還發生過有外送員的交通工具被放火燒掉，「尤其是現在一些熱門麥當勞門市，根本是禁區，會有不少外送員恐嚇同業。」

英國麥當勞得知此事件後，嚴正表明「對暴力零容忍」，而當地警方也攜手麥當勞及外送公司，三方一同維護周遭安全，警方也會加強相關店家的巡邏，以杜絕類似事件再次發生。

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