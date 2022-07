為搶麥當勞訂單！外送員裝「假定位App」　同業不爽街頭開打

實習記者廖翊慈/綜合報導

英國日前發生外送員為了搶麥當勞的訂單,裝設假定位應用程式,引發激憤在人潮眾多的街道,上演多名外送員互毆的場面,目前警方已介入調查,麥當勞也表示「絕不容忍暴力。」

根據THE SUN報導,事件發生於倫敦某處麥當勞店外,上演街頭互毆的原因是,部分外送員為了搶麥當勞的外送訂單,在手機內下載一款可以更改自己GPS位置的App,當他們人在幾公里遠的位置時,仍可以顯示自己在速食店附近,以順利搶到單,讓後來才得知此「GPS障眼法」的外送員們惱羞成怒,直接在店外動手。

報導指出,從附近民眾拍攝到的影片中,可以看到多名外送員拿著安全帽在街頭追逐互毆,附近民眾尖叫聲四起。雖然該款APP成功讓不少外送員增加接單的數量,但也讓明明住在便捷地區的Uber Eats、Deliveroo和Just Eat等用戶,大大延遲收到餐點的時間,造成他們不少的困擾。

44歲的外送員卡洛斯(Carlos Domingues)向媒體透露,外送員間互相搶訂單已經不是第一天的事了,為此鬥毆也不是第一次,之前還發生過有外送員的交通工具被放火燒掉,「尤其是現在一些熱門麥當勞門市,根本是禁區,會有不少外送員恐嚇同業。」

英國麥當勞得知此事件後,嚴正表明「對暴力零容忍」,而當地警方也攜手麥當勞及外送公司,三方一同維護周遭安全,警方也會加強相關店家的巡邏,以杜絕類似事件再次發生。

Due to recent events, our officers have been working side by side with @McDonalds Tooting, @Deliveroo, @ubereats_uk and @JustEatUK to tackle ASB outside McDonald’s involving delivery drivers. Our officers have been engaging with numerous delivery drivers and tackling ASB issues. pic.twitter.com/VLrPeoDtIg