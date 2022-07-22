交往10年！YT情侶CP「宣布分手」曝1原因　粉絲心碎：超震驚

▲交往10年，YT情侶檔「臉與魏魏」宣布分手。（圖／翻攝自臉與魏魏）

網搜小組／鄺郁庭報導

不少情侶會在YouTube上一起經營頻道，有愛的互動讓人看了心裡也暖暖的，日前卻有一對YouTuber CP傳出分手，令粉絲直呼心碎。有女網友在Dcard發文，說她最近才被兩人圈粉，沒想到最近的新影片卻是宣布分手，「超愛他們一起吃喝玩樂的自然互動，沒想到粉紅泡泡沒幾個月就破滅了！」

這位女網友發文「又一對YouTuber cp分手了」，提到這對情侶就是「臉與魏魏」，「看到近況更新的新影片，居然是宣佈分手……！超震驚！」她忍不住直嘆，最近自己才被圈粉而已，沒想到粉紅泡泡幾個月後就破了。

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據悉，「臉與魏魏」之前在上海工作、讀書，影片風格相當樸實，沒有太多酷炫的剪輯技巧，但兩人平時有愛互動超圈粉，對食物的評論也很精闢、用心，受到許多人喜愛。

至於分手原因，「臉與魏魏」在影片中直言，兩人對於未來的規劃和期望不一致，曾發生過激烈爭執，也有多次和平溝通，在認真思考過後決定分手，只是對觀眾真的很抱歉。至於有9.62萬訂閱者的原頻道，之後是交給男方（臉）經營，女方（魏魏）則是另開頻道。

不過，看完影片後，原PO也直讚，「很喜歡他們分手後，將情感回歸理性的態度，沒有交往很久誰浪費誰時間的問題，反而因為在往日的時光擁有彼此，一起體驗一起成長，而在這趟感情旅程不虛此行！」最後祝兩人各自的頻道都能發展得很好。

貼文一出，臉與魏魏的粉絲也相當不捨，「震驚到久久無法釋懷，但感情的事只有兩人清楚，祝福啦」、「有在一起就會有分開，事情都是一體兩面的，祝福臉跟魏魏展開新的生活」、「超震驚的，很喜歡他們的生活態度，交往十年卻決定分手，應該出現很難跨過的坎，祝福他們各自安好幸福」、「我還是好喜歡他們～看到影片真的是好震驚。」