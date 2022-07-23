喝「一碗麻油雞」休3hr酒測值曝　外送員尷尬退單...下場芭比Q了

記者邱中岳／台北報導

北市中山交通分隊警員，在22日凌晨5時許，在市民大道設置機車攔檢站，卻發現1名外送員見到臨檢站立刻鑽進小巷子閃躲，立即尾隨上前盤查，聞到外送員身上散發濃厚酒味，酒測值竟高達0.37，外送員辯稱，只吃了一碗麻油雞沒想到因此釀禍。

警方調查，41歲的蔡姓外送員，22日凌晨5時許，行經中山區市民大道準備送餐點時，看到警方設置的臨檢站，卻突然轉進小巷弄內，攔檢的警員發現，立刻驅車上前攔人。

▲外送員見到臨檢站就快閃巷弄，警方上前攔查，發現外送員身上飄濃厚酒味。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方一靠近蔡姓外送員，就發現蔡身上散發出濃厚酒味，於是對蔡進行酒測，最後酒測值達0.37，立刻扣車並將蔡姓外送員帶回交通分隊偵訊，訊後依照公共危險罪嫌送辦。

蔡姓外送員向警方供稱，22日清晨1時許，在中山區知名麻油雞店，點了一碗麻油雞食用，因麻油雞有添加米酒，原本以為返家休息，直到凌晨4時許騎車外送，卻沒想到身上酒味根本沒有散去，才被警方查獲。

▲外送員喝完加米酒的麻油雞，休息3小時又出門外送，慘被攔查酒駕。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，蔡姓外送員在還未完全褪去酒精的狀況下，就出門接單跑外送，因酒駕被警方送辦，機車上的2份外送餐點也一併帶回交通分隊，事後蔡姓外送員打電話告知訂餐客人退單。

警方強調，駕駛人如肇事或酒測值達0.25以上，涉及刑法第185-3條規定，將面臨3年以下有期徒刑並得併科30萬元以下罰金，呼籲民眾千萬不要以身試法。