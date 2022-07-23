獨／小小兵阿姨偷養生館盆栽辣椒　店家苦笑：最近辣椒漲價？

記者邱中岳／台北報導

北市士林區天母東路上，有1家知名舒壓養生會館，按摩師傅在門口種植的「辣椒盆栽」，在12日凌晨4時許，被1名背著「小小兵」背包的阿姨拿走，店家表示，因為店裡的大陸籍師傅吃重辣，所以當起自耕農種辣椒當調味料，沒想到卻被婦人拿走，也直呼，該不會最近辣椒漲價吧！

據了解，在12日凌晨4時許，1名背著「小小兵」背包的婦人，跑到士林區天母東路上的一家養生按摩莊園，先假裝在門口樓梯間徘徊，最後更直接上樓梯跑到鐵門外，將一個盆栽直接拿走。

▲天母一家養生莊園門口的辣椒盆栽被婦人偷走，店家哀：那是「加辣」用的。（圖／記者邱中岳翻攝）

店家在上午開門時，發現盆栽不翼而飛，清點之下才發現原來是辣椒，店家則表示，因為店裡有大陸籍女按摩師傅，口味都吃比較重，所以自己種辣椒，偶爾可以在店裡煮飯時使用。

但沒想到卻被「小小兵阿姨」順手牽羊拿走了，店家感到好氣又好笑，直接在臉書社團上留言「謝謝！背著「小小兵包包的阿姨」喜歡我們用心照顧的盆栽」、「您喜歡可以！但不要三不五時的來帶它們回家幫我們照顧嗎？」

▲小小兵阿姨偷走天母知名養生莊園門口的辣椒盆栽，店家笑稱：難道最近漲價。（圖／記者邱中岳翻攝）

店家也逗趣的說，小小兵阿姨雖然偷走辣椒，但是沒有要報警提告，只是希望店家用心照顧的盆栽，就跟孩子一樣，也歡迎大朋友及小朋友三不五時的來觀賞，店家還笑說，「難道最近辣椒有漲價」，才被小小兵阿姨鎖定。