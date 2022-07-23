全民爆紅慘了！「工地神飲料」助高雄男　網路永流傳⋯他大頭照

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名陳姓男子喝完一罐提神飲料之後就開車上路，不過途中被員警攔查，經過酒測確定超標，不過這下真的麻煩大了，因為前兩年各有一次酒駕紀錄，現在五年累積酒駕三次，不但不能易科罰金之外，大頭照還得要被公告。

▲高雄市一名男子因為一罐提神飲料糗了，5年內3次酒駕，得面臨公告命運 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生在22日下午四點40分，員警在湖內區中正路二段與湖中路口，發現一輛自小客車違規左轉，員警將這台車給攔了下來，過程中聞到陳姓駕駛人散發酒味，所以對他實施酒測，確定酒測值超過標準值0.25MG/L，全案依公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。

▲高雄市一名男子因為一罐提神飲料糗了，5年內3次酒駕，得面臨公告命運 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳男向警方表示自己只是上班時陸陸續續地喝了約一瓶保力達，心想工作距離跟住家之間不遠，而且自己意識十分清醒，所以才開車回家，只是千金難買早知道，沒想到竟會在半路上遇到警方攔查，當場蹲在路邊懊悔。

這名陳姓駕駛經警方了解，他分別於109年、110年皆有酒駕紀錄，如今又遭警方查獲，等同一年一犯。5年內連續3犯！不但無法易科罰金之外，還得面臨被公告「酒駕累犯」的命運。