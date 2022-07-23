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大暑記得睡午覺！　3生肖健康當心出狀況「禁忌一次看」

▲▼天氣 高溫 烈日 大暑 炎熱 高溫破記錄。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大暑記得睡午覺！命理師提醒，3生肖的健康情狀當心出問題「禁忌一次看」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者游瓊華／台中報導

今（23）日是大暑，是全年溫度最高、陽氣最旺盛的節氣，但命理師提醒，所謂「小暑大暑，曬死老鼠」，高溫來襲，人體排汗多、消耗大，易動肝火，感到心煩意亂、睏倦乏力、食慾不振、急躁焦慮等，提醒屬鼠、牛、羊三種生肖的人要留意健康問題，小心過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙也列出食、衣、住、行、育、樂的「大暑」開運養生及禁忌。

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吃的部分，楊登嵙指出，飲食宜「以清為補」，清補食物有綠豆、百合、黃瓜、豆芽、鴨肉等；補氣清暑食物有冬菇、紫菜、西瓜、番茄等，亦可選用西洋參、太子參、黃芪；健脾養胃食物有赤小豆、薏米、南瓜等；藥粥有綠豆粥、扁豆粥、蓮子粥、薏米粥等。

大暑也宜吃三種苦味食物，包括苦瓜、苦菜以及苦蕎麥；宜吃三種瓜類，包括西瓜、甜瓜、哈密瓜，但不可過量，如果大量吃進生冷瓜果、寒性食物，會損傷脾胃陽氣，使脾胃運動無力，寒濕內滯，嚴重者則會出現腹瀉、腹痛等癥狀；宜喝三種湯，包括雞湯、冬瓜荷葉湯以及綠豆湯；另外，大暑時節也宜吃薑。

至於忌諱食物部分，包括忌油膩食物、忌喝冷飲、忌大量飲水、忌空腹飲茶。

另外，天氣熱，大家都喜歡待在冷氣房，但楊登嵙也提醒，大暑忌長時間吹空調、忌冷水洗浴、忌熬夜，因為熬夜容易耗氣，最好能早點休息，不要熬夜，中午應午睡半至一小時，因睡眠與情緒和免疫力密切相關，睡眠不足抵抗力會變差。

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