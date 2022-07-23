職籃球星張伯維酒駕！6月洗警車　這次助攻警局：別當車手

▲球星張伯維酒駕被判社會服務勞動，現在幫楠梓分局拍廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

去年因為酒駕被抓的球星張伯維被球團禁賽1年，扣薪之外，法院判決他還要社會服務300小時，日前除了幫楠梓分局洗警車之外，現在還幫分局拍攝「反詐騙」的求職廣告。

楠梓分局跟高雄鋼鐵人職籃隊球星張柏維共同拍攝青春專案宣導廣告，主題為《防制少年參與詐欺集團或擔任車手》，要透過籃球運動陽光正向、揮灑汗水等正面積極形象，提醒青少年朋友「在球場上跌倒可以隨時起身奮戰，但在人生路途上跌倒需要更多勇氣與代價」、「寧可當射手，不要當車手」，並傳達暑期打工需多留意以免誤入陷阱，成為詐欺集團的幫兇等犯罪預防概念。

張伯維在2021年8月31日晚間於高雄左營熱炒店聚會結束後，酒駕返回住處途中，於台88快速道路上，追撞貨車及警車。警方經實施酒測後，發現張伯維酒測值竟高達0.95，隨後依公共危險罪嫌送辦。當時警方指出，除張伯維手部有輕微受傷，其餘皆無人受傷。

▲球星張伯維酒駕被判社會服務勞動，現在幫楠梓分局拍廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

P. LEAGUE+高雄鋼鐵人球隊球員張伯維因涉酒駕，身為公眾人物，應是大眾楷模，卻做出不良示範，他鄭重跟社會大眾道歉，「我做錯了，對於造成聯盟、球團以及球迷傷害，我非常非常地抱歉。」高雄鋼鐵人球團嚴正譴責酒駕行為，宣告「禁賽1年」、「扣薪3分之2」等嚴厲處分。