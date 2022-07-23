　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國首起兒童猴痘病例！　2幼童疑被「男同志家人」傳染

▲▼小學生。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國首度出現兒童確診案例，2名幼童疑似都是被家人傳染。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

猴痘病毒至今已入侵60多國，美國與歐洲疫情尤為嚴重，而美國疾病控制暨預防中心（CDC）則宣布，境內首度出現兒童確診案例，共2例，個案間並無關聯，不過疑似都是遭到家人感染。而這一發現也引發擔憂，因為相較於一般成年人，猴痘病毒對嬰兒、兒童以及孕婦的危險性更高。

美國CDC宣布，本週通報2例兒童的猴痘確診案例，而這也是美國首度出現兒童感染猴痘病毒，其中一人是來自加州的兒童，另一人則是非美國籍嬰兒，當時他正與家人在華盛頓特區旅遊，而他家人的檢測結果也同樣呈陽性。CDC強調，目前疫調仍在早期調查階段，還無法得知更多的細節。

▲▼美國紐約開設臨時護理中心為民眾接種猴痘疫苗。（圖／路透）

▲美國紐約開設臨時護理中心為民眾接種猴痘疫苗，但數量遠遠不足。（圖／路透）

猴痘雖然並非性傳播疾病，但是美國目前超過99%的感染案例都發生於男男性行為。CDC直言，這2名猴痘感染兒童都曾經與「和男性發生過性行為的男性家屬」有過親密接觸。

猴痘病毒雖然尚未在美國造成死亡案例，但是這種疾病會讓人非常痛苦，不但會因病變導致上廁所或是吞嚥困難，也會出現發燒、淋巴結腫大以及皮疹等症狀。CDC表示，猴痘病毒出現兒童病例其實不奇怪，因為人們的社交網路十分廣泛，這也意味著他們會與很多不同的人接觸。

這2名感染兒童正在接受治療，所幸情況穩定。但CDC也提醒，兒童感染猴痘後引發重症的風險很高。

另一方面，白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）發出警告，應該要更嚴肅看待猴痘疫情。他強調，現在觀察到的猴痘疫情可能只是「冰山一角」，並呼籲進行更有力的篩檢測試。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►石墨烯平口褲4件才549元！聰明如你一定要囤貨

ET快訊
爸簽聯絡簿不正經！2動作讓老婆嘆：老師漂亮也別這樣丟臉
鄭文燦拱天宮團拜惹怒跪地婦　遭嗆：這種政客真丟臉
全英文受訪！莊智淵對答如流　網讚：桌球教父太強了
政壇吹「道歉潮」後悔挺柯　柯文哲：是你們變了
廖老大直播一半　23歲男留言嗆「槍殺盧秀燕」慘了
快訊／國1彰化路段5車連環撞　後方紫爆回堵8公里
林志穎躲過死神！他見現實面「寧願當俗辣」：只會先做這件事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普親信巴農拒絕配合調查　藐視國會遭定罪

無人機首航就GG！剛起飛巨鱷秒躍出一口吞　利齒粉碎機器畫面曝

他坐車上交談　慘遭精神病患持刀「伸進車窗」捅死！妻崩潰直擊

美國首起兒童猴痘病例！　2幼童疑被「男同志家人」傳染

肚痛衝廁所解放！　實習空姐低頭見「生出2隻小腳」驚覺懷孕

藥師「藏400多顆安眠藥」竟是迷姦用　女同事醒來全裸！驚覺失身

全美第一衰！加州男「同時確診新冠和猴痘」　染疫症狀曝光

林志穎自撞！特斯拉易復燃「用水多40倍」　電動車火災成新難題

討抱抱害死人！2男失衡從3樓摔下　1人慘死影片曝光

女上司逼人夫玩變態性遊戲！病妻知情也無視　他為錢忍辱快崩潰

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎自撞「骨折不能動」　工人拉出父子5秒後起火

王嘉爾泰國「跪謝粉絲16秒」！　不捨他們淋雨等待…掀陸網爭議

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

林志穎自撞恩人視角影片曝光！目擊大喊「夭壽」　秒衝下車救人

裝甲兵回南投老家拔管　伯父嘆滿天星星0幫助

川普親信巴農拒絕配合調查　藐視國會遭定罪

無人機首航就GG！剛起飛巨鱷秒躍出一口吞　利齒粉碎機器畫面曝

他坐車上交談　慘遭精神病患持刀「伸進車窗」捅死！妻崩潰直擊

美國首起兒童猴痘病例！　2幼童疑被「男同志家人」傳染

肚痛衝廁所解放！　實習空姐低頭見「生出2隻小腳」驚覺懷孕

藥師「藏400多顆安眠藥」竟是迷姦用　女同事醒來全裸！驚覺失身

全美第一衰！加州男「同時確診新冠和猴痘」　染疫症狀曝光

林志穎自撞！特斯拉易復燃「用水多40倍」　電動車火災成新難題

討抱抱害死人！2男失衡從3樓摔下　1人慘死影片曝光

女上司逼人夫玩變態性遊戲！病妻知情也無視　他為錢忍辱快崩潰

《禹英禑》母女相遇「朴樹」催淚深意！　日期、鯨魚游向5設定藏細節

離奇場內滿貫轟！紅襪遭藍鳥血洗28分　球迷：美式足球？

竹北壽司「8個150元」他傻眼爆！一看餡料全場哭：工程師好盤

「夏日Chill生活節」今登場！爽逛市集、月色音樂會2天限定

別當夏季毛毛怪！聲寶「玫瑰金美體刀」下殺935元　5種刀頭超方便

《料３》客製化NBA超邪惡套餐　炎亞綸擋不住誘惑

日本「夢幻天空小方塊」爆紅！　裝進雲朵、明月定格瞬間美景

買了2週還在撐！牠仍與涼墊「保持社交距離」　媽心累：我不信…

美國升息「老師」帶你獲暴利！　南警識破騙局成功阻詐

新竹棒球場12億重建卻負評如潮　他嗆林智堅：我怕桃園的也變這樣

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

國際熱門新聞

女上司逼人夫玩變態性遊戲！病妻知情也無視

正妹自拍炫耀跳槽加薪60萬　2周後被開除

男麥當勞暴怒遭逮　4歲童對警開槍

討抱害死人！2男從3樓摔下1人慘死 影片曝

精子亂飄　太空人恐1次讓3女懷孕

Snap拉黑美股！　道瓊跌137點

印度大亨阿達尼躍升世界第4大富豪　超越比爾蓋茲

特斯拉易復燃「用水多40倍」　電動車火災成新難題

印度官員為證明水質喝河水　2天後慘送醫

英國氣溫狂飆！雄蜂「爆炸性射精」暴斃

藥師「藏400多顆安眠藥」迷姦女同事

澳洲鎮民疑世界末日降臨　原來是大麻助長光外洩

美股開盤道瓊上漲100點　Snap暴跌拖垮納斯達克

俄烏簽署協議恢復黑海糧食出口

更多熱門

相關新聞

全美第一衰！加州男同時確診新冠和猴痘

全美第一衰！加州男同時確診新冠和猴痘

美國加州男子湯普森（Mitcho Thompson）在6月底確診新冠肺炎後，又被診斷出患有猴痘，成為全美首宗同時感染新冠和猴痘的病例。湯普森在同時被全球2大流行病毒侵襲後，臥床了數週，並深受呼吸困難和發冷所苦，導致他連起床喝水都十分困難。

雷根號抵星 2019年以來美航艦首度停靠新加坡

雷根號抵星 2019年以來美航艦首度停靠新加坡

男麥當勞暴怒遭逮　4歲童對警開槍

男麥當勞暴怒遭逮　4歲童對警開槍

美股開盤道瓊上漲100點　Snap暴跌拖垮納斯達克

美股開盤道瓊上漲100點　Snap暴跌拖垮納斯達克

報廢特斯拉自燃　泡水1萬7000公升才撲滅

報廢特斯拉自燃　泡水1萬7000公升才撲滅

關鍵字：

猴痘北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

林志穎自撞！命理專家4天前預言詭異命中

林志穎自撞起火！　特斯拉車友曝「90%車禍原因」

籃球一哥爆已斷開綜藝咖女星！

老公患罕病「無法痊癒」！Hold住姐：老天為什麼懲罰我

小王爬窗慘墜樓　網歪樓看正妹人妻

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

騎士遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角

今天是大凶之日！大暑「5禁忌」注意

「正妹警花」性愛片遭瘋傳　網看呆

爸簽聯絡簿不正經！老婆嘆：老師漂亮也別這樣

是他救出林志穎父子！英勇攝影師還原過程

林志穎6歲兒「受傷還堅持要開卡丁車」！媽媽勸不動

昔被老公保護成小女人　林志穎車禍...陳若儀堅強赴醫院一路陪伴

人妻被已婚上司「潛規則」變真出軌

夫妻雙薪沒15萬「別生小孩」　勸世文戰翻！

更多

最夯影音

更多
林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿
林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面