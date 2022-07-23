美國首起兒童猴痘病例！　2幼童疑被「男同志家人」傳染

▲美國首度出現兒童確診案例，2名幼童疑似都是被家人傳染。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

猴痘病毒至今已入侵60多國，美國與歐洲疫情尤為嚴重，而美國疾病控制暨預防中心（CDC）則宣布，境內首度出現兒童確診案例，共2例，個案間並無關聯，不過疑似都是遭到家人感染。而這一發現也引發擔憂，因為相較於一般成年人，猴痘病毒對嬰兒、兒童以及孕婦的危險性更高。

美國CDC宣布，本週通報2例兒童的猴痘確診案例，而這也是美國首度出現兒童感染猴痘病毒，其中一人是來自加州的兒童，另一人則是非美國籍嬰兒，當時他正與家人在華盛頓特區旅遊，而他家人的檢測結果也同樣呈陽性。CDC強調，目前疫調仍在早期調查階段，還無法得知更多的細節。

▲美國紐約開設臨時護理中心為民眾接種猴痘疫苗，但數量遠遠不足。（圖／路透）

猴痘雖然並非性傳播疾病，但是美國目前超過99%的感染案例都發生於男男性行為。CDC直言，這2名猴痘感染兒童都曾經與「和男性發生過性行為的男性家屬」有過親密接觸。

猴痘病毒雖然尚未在美國造成死亡案例，但是這種疾病會讓人非常痛苦，不但會因病變導致上廁所或是吞嚥困難，也會出現發燒、淋巴結腫大以及皮疹等症狀。CDC表示，猴痘病毒出現兒童病例其實不奇怪，因為人們的社交網路十分廣泛，這也意味著他們會與很多不同的人接觸。

這2名感染兒童正在接受治療，所幸情況穩定。但CDC也提醒，兒童感染猴痘後引發重症的風險很高。

另一方面，白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）發出警告，應該要更嚴肅看待猴痘疫情。他強調，現在觀察到的猴痘疫情可能只是「冰山一角」，並呼籲進行更有力的篩檢測試。

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