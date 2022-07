麥當勞點餐男子暴怒遭逮　4歲兒「對警開槍」天真：想救爸爸

圖文/鏡週刊

只是一場麥當勞點餐誤會,竟讓美國一名爸爸氣到揮舞槍枝,導致自己被警方逮捕;更誇張的是,坐在後座的2名小孩,其中一名4歲童竟開槍打警察,因為想把爸爸救回。

綜合外媒報導,這起事件發生在美國猶他州,經警方獲報,米德瓦爾(Midvale)的一家麥當勞得來速通道,27歲男子強生(Sadaat Johnson)開車載著2個孩子點餐,但點餐過程中有些誤會,強生竟大發雷霆,掏出身上槍枝揮舞,當場嚇傻員工。

經報警後,警方趕赴現場並要求強生下車,強生不肯,於是遭到警方的強行拖出、上銬;誇張的是,有一名警員發現車內,有孩童拿著手槍指著自己,立刻出聲警戒同僚,沒想到孩童真的開槍了,立即聽到巨大槍響,所幸並未有警員受到傷害。

由於外界質疑當天警方處理過當,有違比例原則,因此猶他警方公布當天的警員密錄器影片;影片中可見,小孩開槍後警員仍不敢輕舉妄動,慢慢地將車內的3歲、4歲孩童平安帶下車。

目前強生仍以襲警等罪名接受審判,他的2名小孩都已接受安置;根據法院紀錄,開槍的4歲小孩表示,他開槍的目的是「為了把爸爸救回來」。

