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麥當勞點餐男子暴怒遭逮　4歲兒「對警開槍」天真：想救爸爸

麥當勞點餐男子暴怒遭逮　4歲童「對警開槍」天真：想救爸爸

圖文／鏡週刊

只是一場麥當勞點餐誤會，竟讓美國一名爸爸氣到揮舞槍枝，導致自己被警方逮捕；更誇張的是，坐在後座的2名小孩，其中一名4歲童竟開槍打警察，因為想把爸爸救回。

綜合外媒報導，這起事件發生在美國猶他州，經警方獲報，米德瓦爾（Midvale）的一家麥當勞得來速通道，27歲男子強生（Sadaat Johnson）開車載著2個孩子點餐，但點餐過程中有些誤會，強生竟大發雷霆，掏出身上槍枝揮舞，當場嚇傻員工。

經報警後，警方趕赴現場並要求強生下車，強生不肯，於是遭到警方的強行拖出、上銬；誇張的是，有一名警員發現車內，有孩童拿著手槍指著自己，立刻出聲警戒同僚，沒想到孩童真的開槍了，立即聽到巨大槍響，所幸並未有警員受到傷害。

麥當勞點餐男子暴怒遭逮　4歲童「對警開槍」天真：想救爸爸

由於外界質疑當天警方處理過當，有違比例原則，因此猶他警方公布當天的警員密錄器影片；影片中可見，小孩開槍後警員仍不敢輕舉妄動，慢慢地將車內的3歲、4歲孩童平安帶下車。

目前強生仍以襲警等罪名接受審判，他的2名小孩都已接受安置；根據法院紀錄，開槍的4歲小孩表示，他開槍的目的是「為了把爸爸救回來」。

 


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