無人機首航就GG！剛起飛巨鱷秒躍出一口吞　利齒粉碎機器畫面曝

記者葉睿涵／編譯

巴西熱愛釣魚的男子索薩（Luciano Souza），最近為了拍下自己和友人的釣魚行程，大手筆花了近1300美元（約新台幣3.8萬元）買來一架無人機協助攝影。不料，這架無人機的處女航一點也不順利，因為無人機才剛飛幾公尺，就被一隻短吻鱷一口吞下肚，讓索薩還沒來得及反應，就失去了他的新玩具。

據《每日星報》報導，47歲的索薩在2020年便耗資1300美元購買無人機，想要記錄和朋友一年一度的釣魚之旅。不幸的是，索薩在行前意外染上新冠，導致計劃被推遲至今年7月15日才終於成行，於是索薩便高興地帶著他嶄新的無人機，來到巴西中部托坎廷斯（Tocantins）的爪哇河（Javaés River）試飛。

▲索薩第一次試飛無人機就被一隻短吻鱷躍出河面吞下肚，下同。（圖／翻攝自IG／luciano_lopes5445）

就在索薩剛操作無人機飛過爪哇河數公尺時，水面上突然冒出了一隻巨大的短吻鱷。牠雙眼直勾勾地盯著無人機，彷彿像在打探無人機是不是個獵物一般。數秒後，短吻鱷以迅雷不及掩耳的速度躍出水面，一口咬住了飛行中的無人機，並迅速躲入水中，只留下完全來不及反應的索薩呆站在原地。

索薩形容，當短吻鱷吞下無人機時，他還可以聽見短吻鱷用利齒咬碎無人機的聲音，「牠攻擊的速度極快，我才剛發現牠的身影，就目睹了這整個襲擊過程，下一秒無人機的畫面就變成了黑色，真的讓人難以置信！這隻鱷魚當時跳躍的高度高達6.5英尺（近2公尺），但我真的完全反應不過來」。

事後，索薩與友人成功捕捉了這隻短吻鱷，不過由於無人機還在鱷魚腹中，因此他也沒能取回損壞的無人機。然而，這起意外完全沒有嚇到索薩，他還表示，由於他對短吻鱷十分好奇，所以他考慮再買一架無人機，去追蹤另一隻短吻鱷。