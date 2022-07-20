無人機正夯　華梵提供準大一生免費2萬元課程當「飛手」

▲華梵大學擁有雙北地區綜合大學首座無人機學術科專業考場。（圖／華梵大學提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣無人機前景大好，華梵大學今年開辦一系列「暑期體驗學習課程」供全國高中職生免費體驗，7月25日起更將推出為期八天的「無人機飛行空拍剪輯班」，除一般民眾可自費報名，並開放9月即將進入華梵大學就讀的準大一新鮮人免費參加，等於為自己搶先賺到2萬元課程費，與一張最夯的無人機產業門票。

無人機群飛展演秀照亮夜空，屢屢成為大型活動最吸睛的焦點，而華梵大學今年2月成立雙北地區綜合大學首座無人機學術科專業考場，並規劃開設無人機系統開發、組裝、維修、飛行、考照、產業應用六合一的模組課程，成為培育無人機飛手的搖籃。

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▲華梵大學辦理高中職生暑期體驗學習課程，圖為「空拍機飛行操作」上課情形。（圖／華梵大學提供）

目前進入暑假，華梵大學表示，為了讓大考結束的高中生放鬆身心，提前體驗當無人機飛手滋味，特別在暑假開辦「無人機基本飛行暨空拍剪輯班」，由全台第一批取得無人機飛行證照的江明福總教官團隊，在國家考場帶領學員實地操課，從定點起降、四面停懸等基本飛行訓練開始學起，再加入航拍攝影構圖運鏡、各式場景拍攝、航拍剪輯後製實作等精彩課程，希望將原本毫無概念的生手，打磨成能輕鬆駕馭無人機飛越天際的菁英飛手。

▲華梵大學將開辦無人機飛行空拍剪輯班，大一新生一律免費。（圖／華梵大學提供）

此外，華梵大學從7月25日起，更將推出為期八天的「無人機飛行空拍剪輯班」，華梵指出，該課程費用2萬元並供住宿，一般民眾都能報名參加，另針對今年透過獨招等管道錄取華梵的準大一新生，更特別享有課程費全免的優惠，省下2萬元學費時，又能學到時下最夯的無人機飛行空拍職能，真的賺很大，由於名額有限，校方提醒有興趣者要儘早報名。