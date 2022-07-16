故宮南院無人機升級成500架 　搭配水舞秀國寶圖案7／16登場

▲▼ 故宮南院2022無人機首演，以故宮南院建築圖騰「龍」為主題穿插其他國寶文物圖案。（圖／故宮南院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

故宮院藏瑰寶閃耀南院夜空！故宮南院2022水舞及無人機展演以「仲夏平安夜」為主題，7月1日開始展開繽紛多彩的水舞聲光秀。首場無人機展將於16日夜間登場，以故宮國寶文物圖案搭配聲光水幕秀於水空交映呈現，並於故宮南院粉絲頁線上直播，讓全國觀眾同步欣賞這場視覺與聽覺的藝術饗宴。

故宮南院表示，近年來無人機群飛展演獲得熱烈迴響，今年度展演共有4場，表演陣容從去年300架升級為500架，並配合人氣國寶展，在夜空中排出人氣國寶圖式。本次展演以故宮南院建築圖騰「龍」為主題，以「明 永樂 青花穿蓮龍紋天球瓶」的「龍首」為開場，以祥龍獻瑞，賜福大地。接續呈現「掐絲琺瑯番蓮紋瓶」、「玉龍紋盤」及「故宮院徽」等圖式，展演最後以王羲之「平安何如奉橘三帖」中的「平安」二字及「天燈」壓軸，代表故宮祝福大家吉祥平安。

本次水舞暨無人機群飛展演活動，配合2022國慶焰火在嘉義及院慶，延長展演時間至10月10日，人氣國寶展更配合國慶主題及院慶特別展出「晉 王羲之 平安何如奉橘三帖」及「清 掐絲琺瑯太平有象」、「清 金鑲寶石萬壽如意」、「清 乾隆 粉彩福祿壽葫蘆瓶」等，象徵國泰平安，國家永續發展。

其中「晉 王羲之 平安何如奉橘三帖」為故宮70件限展42天的國寶書畫，首次離開北院，至南院僅展出27天，自10月4日至10月30日，非常可貴；故宮南院暑假期間亦推出故宮南院夏日親子藝術月，活動內容精采豐富，歡迎大家到館參觀，相關資訊請參閱故宮南院官方網站或南院粉絲頁。