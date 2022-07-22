防疫模範生被BA.5擊潰！紐西蘭疫情狂燒　死亡數超越前一波峰值

▲曾被視為防疫模範生的紐西蘭，在受到BA.5的衝擊後，疫情再次攀上高峰。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

曾被視為防疫模範生的紐西蘭，最近在受到Omicron亞變種BA.5病毒的衝擊後，疫情又再次攀上高峰。紐西蘭衛生當局指出，在過去7天裡，當地就新增了6萬4780宗新冠病例，而且新冠死亡人數也迅速創下新紀錄，甚至超越了前一波峰值。而相關衝擊在老年人口中尤其嚴重。

據路透社報導，紐西蘭衛生部在當地22日發布聲明指出，當地在過去7天裡，新增了6萬4780宗新冠病例，另外還有26人在過去的24小時內病逝。所有死者的年齡都在60歲以上。

數據顯示，在截至7月16日的7天內，紐西蘭死於新冠肺炎的人數高達151人，而前一波疫情在3月份達到高峰時，每週的死亡人數最高也只有115人，顯示紐西蘭如今的疫情已再次創下新紀錄。

紐西蘭過去曾因地理優勢，且對大流行反應迅速，而良好地隔絕了新冠疫情，並被視為防疫模範生。然而，政府今年在民眾大規模接種疫苗後，便宣布放棄清零措施，導致疫情再次崛起，病毒迅速傳播。

報導稱，如今紐西蘭的醫療資源正承受著龐大壓力。雖然衛生部的數據顯示，目前當地的住院人數比前一波疫情在3月的峰值水平要低，但不少醫生仍要求政府再次禁止公眾聚集，並強制學生在學校戴口罩。

教育部部長霍爾斯特德（Iona Holsted）21日表示，教育部已建議學校盡量在下週的開學日強制學生戴口罩，「我們理解實施口罩政策將面臨眾多挑戰，但我們還是希望人們盡快採取行動，加強戴口罩的政策」。