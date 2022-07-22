日本BA.5狂燒日增18萬例！擬秋天開打「第5劑」　改版疫苗上路

▲日本擬於秋季開打第5劑疫苗。（示意圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

日本第7波疫情肆虐，東京21日新增3.1萬例，創下歷史新高，而全日本也新增了18萬例確診。Omicron亞變種BA.5傳染力驚人，受此影響，厚生勞動省正考慮在秋天提供第5劑疫苗，適用對象將鎖定為老人與患有宿疾等重症化高風險族群。屆時疫苗預計採用專門為Omicron設計的改版疫苗。

根據《共同社》報導，現有新冠疫苗對於Omicron系列毒株的防護效果較以往毒株還低，為此，輝瑞與莫德納各藥廠也紛紛投入開發，並研究專門針對Omicron的改版新疫苗，而新的疫苗也有望在秋天正式登陸日本。

由於日本疫情持續升溫，有可能會超過過去幾波疫情的高峰，因此政府也不敢大意。厚生勞動省已開始討論要在秋天開打第5劑疫苗，以提高部分族群的免疫力。第5劑將率先開放長者與患有宿疾的高風險族群，由於第4劑疫苗接種後約5至6個月保護力就會下降，因此才會將時間鎖定在秋天。

▲日本當局將考慮使用新款疫苗替59歲以下族群施打第4劑疫苗。（圖／路透）



目前有多個廠商研發專門針對Omicron的新疫苗，不過屆時具體會使用哪個廠牌，還需要繼續收集研發資料並聽取專家意見後才會決定。

如果針對Omicron毒株的新疫苗不僅能預防重症化，還能防止民眾感染或發病的話，當局也將考慮使用新疫苗替59歲以下族群接種第4劑疫苗。目前尚未開放相關族群接種第4劑疫苗。

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