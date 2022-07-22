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林志穎自撞起火！6歲兒穿賽車服坐副駕　獲救脫困第一句話曝光

記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

桃園市蘆竹區中正北路22日上午傳出一起嚴重車禍，一輛白色特斯拉失控自撞橋墩起火，現場火勢相當猛烈。而目擊民眾見狀也在第一時間將受困父子拉出，卻赫然發現傷者竟是林志穎，林志穎被拉出時滿臉血，右手還疑似有脫臼情形，所幸其6歲兒子並無大礙，但顯然受到不少驚嚇，父子2人均被送往林口長庚醫院急救。而根據緊急將父子倆救出的工人所言，小孩被救出時情緒仍算相當鎮靜，下車第一句只說，「沒辦法去參加賽車比賽了」。

▲▼林志穎撞車畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲林志穎22日駕駛特斯拉自撞分隔島指示桿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

還原整起事故，車禍發生時間為上午10時50分，當時林志穎開車載著他兒子，從桃園蘆竹區中正北路往桃園方向行駛，途中撞到指示桿，當時林志穎開著一輛特斯拉Model X，市價約400萬元的車子，車禍發生後，林志穎頭部受傷，一度無法說話，坐在副駕駛座的兒子則是臉部輕微擦傷，目前2人都送往林口長庚醫院。

▲▼林志穎。（圖／翻攝自記者爆料網、爆廢公社）

▲林志穎被救出時滿臉鮮血，右手還疑似有脫臼情形。（圖／翻攝自記者爆料網、爆廢公社）

從曝光的監視器畫面中看見，林志穎駕駛特斯拉先是緩緩在路口迴轉後，便一路繼續向前行駛，不料卻在接近撞擊點的前方路口時，突因不明原因開始向右偏離車道，自撞指示桿，整輛車隨後也陷入火海，父子2人一度受困在車內，所幸被路過民眾看見，緊急將2人拖出。

▲▼林志穎駕特斯拉自撞橋墩起火，監視器畫面曝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲林志穎駕特斯拉自撞橋墩起火，監視器畫面曝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

而林志穎發生車禍的地點，一旁正好有工地正在進行施工，工人聽見撞擊聲後緊急出來查看，驚見特斯拉自撞分隔島指示桿，緊急將2人拖出後，整輛車也隨即陷入火海。救援工人表示，當時將父子2人救出後，林志穎一度因為撞擊緣故無法說話，而林志穎6歲的兒子被救出時情緒仍相當鎮靜，一滴眼淚都沒掉，不過林志穎兒子被救下後，第一句話向工人表示，「沒辦法去參加賽車比賽了」，其兒子身上也身穿賽車服，研判父子2人當時應該是要去參加賽車比賽的途中，不料卻因此發生車禍。至於詳細事故原因均仍有待進一步調查釐清。

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