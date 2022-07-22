　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

類熱浪襲台4縣市紅色警報　雙北體感飆43℃「週末會更熱」

▲▼夏日沙灘,海邊,比基尼,熱,白沙灣。（圖／記者陳詩璧攝）

▲炎炎夏日許多人會到海邊戲水。（示意圖／記者陳詩璧攝）

記者葉國吏／綜合報導　

昨天最高溫出現在花蓮玉里40.7度，今天還會更熱，全台地部分地區都會在38度以上，東部甚至會出現超超過40度的極端高溫，明天到下週一是最熱的時候，部分地區可能寫下最高溫紀錄。台北市中正區、 新北中和區今天中午體感上看43度，要避免出門。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(22)日氣溫微升，大部分地區最高氣溫將升至38度以上，各地「晴朗酷熱」，要防「熱傷害」，中午前後應避免戶外活動；各地區氣溫：北部24至39度，中部25至38度，南部23至38度，東部22至40度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象局）

▲全台本島只有新竹市沒有高溫燈號。（圖／中央氣象局）

▲▼台北市中正區。（圖／中央氣象局）

▲台北市中正區中午體感飆43度。（圖／中央氣象局）

▲▼新北中和。（圖／中央氣象局）

▲新北中和中午體感43度。（圖／中央氣象局）

明日至下週一(23至25日)持續「晴朗酷熱」，氣溫推升至最高，部分地區的「極端高溫」有挑戰該地「最高溫紀錄」的機率，應慎防「熱傷害」。下週二、三 (26、27日)高溫逐日微降、仍在高檔，各地「晴朗酷熱」，應持續注意。

氣象局也針對全台本島除「新竹市」以外，全都發佈高溫燈號。其中台北、新北、宜蘭、花蓮罕見出現紅色燈號「有連續出現38度極端高溫的機率」；基隆市、嘉義市地區，桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，臺東縣縱谷為橙色燈號「有連續出現36度高溫的機率」。

最新模式模擬顯示，下週四(28日)「熱帶擾動」外圍水氣接近，山區午後有局部短暫雷陣雨的機率，高溫略降，各地仍「晴朗炎熱」。

▼今(22日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空晴朗無雲(左圖)。4：40雷達回波合成圖顯示，各地無降水回波(右圖)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象局）

 

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
「外遇醫師不能要」被出征！　美女律師再嗆：不爽給他賺去養小三
類熱浪襲台4縣市紅色警報　雙北體感飆43℃「週末會更熱」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

類熱浪襲台4縣市紅色警報　雙北體感飆43℃「週末會更熱」

「外遇醫師不能要」被出征！　美女律師再嗆：不爽給他賺去養小三

高中生服儀不整「罰站4節課」家長找議員助理施壓　學校送1大過

男友手機塞滿IG妹截圖！女大生嘆：努力變成她們　網點出殘酷關鍵

4機車停紅燈秀「鐵支車牌」！網見一排「5987」笑了：霸氣戰隊

女學生面試上「夢想工作」！媽卻嫌丟臉要她閉嘴…沮喪PO文網心疼

婦人漏尿6年求診「挖出陳年避孕器」　婆婆驚喜狂讚：醫生你好厲害

花蓮餐廳遭團客放鳥！竟因嫌低消90元太貴　老闆心死：取消訂位制

找上門還稱「可逮捕平民」 憲指部否認查水表！台郵產工怒回應

快訊／台南南區、中西區晚上突跳電　5228戶停電搶修中

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

丟丟妹被爆賣磷酸鹽蝦仁　高雄衛生局赴工廠稽查！

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

教練臉貼透明獨木舟底　嘟嘴吸船網笑：在清潔？

KEY崩潰了！ITZY當面挑釁PK舞蹈　他傻眼：她們到底吃了什麼XD

類熱浪襲台4縣市紅色警報　雙北體感飆43℃「週末會更熱」

「外遇醫師不能要」被出征！　美女律師再嗆：不爽給他賺去養小三

高中生服儀不整「罰站4節課」家長找議員助理施壓　學校送1大過

男友手機塞滿IG妹截圖！女大生嘆：努力變成她們　網點出殘酷關鍵

4機車停紅燈秀「鐵支車牌」！網見一排「5987」笑了：霸氣戰隊

女學生面試上「夢想工作」！媽卻嫌丟臉要她閉嘴…沮喪PO文網心疼

婦人漏尿6年求診「挖出陳年避孕器」　婆婆驚喜狂讚：醫生你好厲害

花蓮餐廳遭團客放鳥！竟因嫌低消90元太貴　老闆心死：取消訂位制

找上門還稱「可逮捕平民」 憲指部否認查水表！台郵產工怒回應

快訊／台南南區、中西區晚上突跳電　5228戶停電搶修中

甜美女星認結束短命戀！　奪金鐘新人事業大好…悄恢復單身

貨櫃船累積訂單已達930艘、696萬箱　為何船公司還在持續下單造船

有緣無份！寵物鼠3歲就過世　「東城衛」陳德修空窗期不敢再養

斯里蘭卡經濟崩潰　亞洲2國被點名「4年內倒債風險高」

類熱浪襲台4縣市紅色警報　雙北體感飆43℃「週末會更熱」

夏天包包必備「保濕噴霧」　21款好評推薦，隨時補噴安撫炎熱躁動肌

集氣！動滋健身券今早10點抽籤　陳玟卉、丁華恬抽幸運號

「龍往竹前」鋼龍打頭陣　江少慶盼為悍將終止對戰10連敗

阿兵哥8年前噴精女官夾克沒被抓　今涉性侵DNA一比破案了

快訊／300多萬奧迪RS3凌晨自撞起火　整輛燒剩車尾LOGO

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

生活熱門新聞

公公常待在神明廳！她「驚見1幕噁炸」夫道歉

花蓮餐廳遭團客放鳥！竟因低消90元太貴

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

飯店「2物品」最髒！內行人警告：千萬別用

婦人漏尿6年求診　「挖出陳年避孕器」

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

找上門還稱「可逮捕平民」 憲指部否認查水表！台郵產工怒回應

第二波「五倍券大撒錢？」網曝真心話：別發了　

男友手機塞滿IG妹截圖！網點出殘酷關鍵

4機車停紅燈秀鐵支車牌　網見「5987」笑了

女學生面試上夢想工作！媽嫌丟臉要她閉嘴

日本妹曝「台男1舉動」超NG！網：講白還是錢

更多熱門

相關新聞

1圖看各地多熱！台北挑戰歷史高溫　電力大考驗

1圖看各地多熱！台北挑戰歷史高溫　電力大考驗

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書提醒，不只歐洲，台灣接下來幾天也會高溫酷熱，台北盆地有機會挑戰歷史高溫（2020年7月24日台北測站39.7度），對電力、戶外工作者都是一大考驗。天氣風險也製作動圖，讓大家了解各地的高溫預測。

烤蕃薯！熱浪今起襲台　這天最高溫北市恐飆40℃

烤蕃薯！熱浪今起襲台　這天最高溫北市恐飆40℃

「類熱浪」明起6天襲台　挑戰今年最高溫

「類熱浪」明起6天襲台　挑戰今年最高溫

有利颱風生成時間曝　大台北恐連8天飆36℃↑

有利颱風生成時間曝　大台北恐連8天飆36℃↑

今雷雨襲3地區　2系統「加熱」！這天起更高溫

今雷雨襲3地區　2系統「加熱」！這天起更高溫

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

房價1千萬「他只喊850萬」激戰深夜3點！屋主點頭了

24歲裝甲兵殉職！神似「周渝民」電眼超帥　遺願讓人鼻酸

公公常待在神明廳！她「驚見1幕噁炸」夫道歉

床戰男星突收手　柯淑勤真全裸：X！就是要給你摸

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

英國氣溫狂飆！雄蜂「爆炸性射精」暴斃

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

花蓮餐廳遭團客放鳥！竟因低消90元太貴

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

向佐被爆出軌！向太轟「亂講」　陸狗仔：那我們繼續發

陸狗仔爆向佐出軌「帶美女回婚房」　向太火速開罵

Apple浮潛洩「逆天白皙美腿」！　網看呆：身材超好

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

男星直播批餐廳「人生吃過最難吃」！　遭老闆提告索賠

更多

最夯影音

更多
駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到
高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面