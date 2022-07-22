類熱浪襲台4縣市紅色警報　雙北體感飆43℃「週末會更熱」

▲炎炎夏日許多人會到海邊戲水。（示意圖／記者陳詩璧攝）

記者葉國吏／綜合報導

昨天最高溫出現在花蓮玉里40.7度，今天還會更熱，全台地部分地區都會在38度以上，東部甚至會出現超超過40度的極端高溫，明天到下週一是最熱的時候，部分地區可能寫下最高溫紀錄。台北市中正區、 新北中和區今天中午體感上看43度，要避免出門。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(22)日氣溫微升，大部分地區最高氣溫將升至38度以上，各地「晴朗酷熱」，要防「熱傷害」，中午前後應避免戶外活動；各地區氣溫：北部24至39度，中部25至38度，南部23至38度，東部22至40度。

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▲全台本島只有新竹市沒有高溫燈號。（圖／中央氣象局）

▲台北市中正區中午體感飆43度。（圖／中央氣象局）

▲新北中和中午體感43度。（圖／中央氣象局）

明日至下週一(23至25日)持續「晴朗酷熱」，氣溫推升至最高，部分地區的「極端高溫」有挑戰該地「最高溫紀錄」的機率，應慎防「熱傷害」。下週二、三 (26、27日)高溫逐日微降、仍在高檔，各地「晴朗酷熱」，應持續注意。

氣象局也針對全台本島除「新竹市」以外，全都發佈高溫燈號。其中台北、新北、宜蘭、花蓮罕見出現紅色燈號「有連續出現38度極端高溫的機率」；基隆市、嘉義市地區，桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，臺東縣縱谷為橙色燈號「有連續出現36度高溫的機率」。

最新模式模擬顯示，下週四(28日)「熱帶擾動」外圍水氣接近，山區午後有局部短暫雷陣雨的機率，高溫略降，各地仍「晴朗炎熱」。

▼今(22日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空晴朗無雲(左圖)。4：40雷達回波合成圖顯示，各地無降水回波(右圖)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）