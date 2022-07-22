類熱浪來勢洶洶！雙北、花蓮飆36度↑　台北午夜也罕見破30度

記者李姿慧／台北報導

極端高溫報到，中午還未到，今(7/23)上午9時50分花蓮卓溪鄉清水林道已出現36.5度高溫，板橋10時56分飆出36.4度，台北也有36度，這波高溫來勢洶洶，連新北市蘆洲午夜零時10分也罕見出現32.0度，台北測站今天午夜零時1分，出現30.6度高溫。

▲全台熱爆，不少民眾前往樂園玩水消暑。（圖／園方提供）

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根據氣象局觀測資料顯示，上午9時50分花蓮卓溪鄉清水林道已出現36.5度高溫，第二名則是板橋10時56分36.4度，上午10時54分台北也出現36度，新北市汐止區國道3號南下10.03K處上午10時42分也測到36度。

不只白天溫度不斷飆升，氣象局資料顯示，新北市蘆洲午夜零時10分32.0度，台北測站今天午夜零時1分也出現30.6度，台南市永康測站凌晨也有30.3度。

氣象局表示，今天(7/22)太平洋高壓勢力偏強，各地依舊是晴到多雲、高溫炎熱的天氣，只有午後山區有零星降雨；各地高溫可以來到33至37度，台灣各地局部地區容易出現36度以上的高溫，尤其大台北、宜蘭地區及花蓮縱谷有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出務必做好防曬工作並多補充水分，慎防熱傷害。