「路邊見火燒車，敢救人嗎？」　網答案一面倒：穎神遇到貴人

記者邱晟軒／綜合報導

藝人林志穎今（22日）上午10時50分駕駛特斯拉，載著兒子行經桃園中正北路時自撞分隔島起火，所幸被熱心民眾即時拉出車外，緊急送往林口長庚後，初步確認生命徵象穩定。對此，就有批踢踢網友發起話題表示，「路邊看到火燒車 ，你敢去救人嗎？」引發熱議。

有網友在批踢踢八卦板以「路邊看到火燒車 ，你敢去救人嗎？」為題發文表示，「台灣人熱情， 只存在外國人問路這方面，平常要是8+9打架或是行車糾紛，幾乎大家都當沒事，能閃就閃，頂多幫你報警就不錯了，最多就是錄影PO在爆料公社上」。

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▲林志穎開特斯拉自撞分隔島起火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

該網友指出，過去看到校園8+9亂攻擊人，大部分同學 也只是旁邊看，自掃門前雪，沒什麼道德勇氣，於是詢問眾人「今天如果你開車，看到旁邊有火燒車，你會下車幫忙拉人嗎？」

話題曝光後，立刻引起網友熱烈討論「看火勢大小決定」、「一般人看到肯定站傻了」、「大家都被教導自己要立於安全上才去救人，就跟看到有人溺水一樣，很難第一時間不顧自己風險」、「我真的不敢，路人見義勇為真的好猛」、「這種警消也是叫你報警救好，靠近就是賭命」。

不過，多數網友一面倒自認「不敢」，紛紛給出原因「不敢，自己危險還可能被家屬告」、「我不敢，勿忘玻璃娃娃」、「誰敢！等一下說你害他受傷」、「不敢欸，運氣不好的話一起芭比Q」、「真的不敢，萬一去救被燒死怎麼辦」、「不敢，會不會爆炸不知道」。

▲林志穎撞車畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中，許多網友認為，在不清楚火勢的狀況下救人風險太高，紛紛感嘆林志穎父子是遇到貴人「今天他真的是運到生命中大貴人」、「林志穎真的是遇到貴人」、「穎神真的要好好感謝恩人，欠他一命」、「小炫風今天真的是出運了」。

還原整起事故，車禍發生時間為上午10時50分，當時林志穎開著一輛市價約400萬的特斯拉Model X載著他兒子，從桃園蘆竹區中正北路往桃園方向行駛，途中撞到指示桿，一旁工地工人見狀衝上前救出林志穎父子。

林志穎父子被拉出車外後，救出來不到五秒，火勢就蔓延到駕駛座。目前2人都送往林口長庚醫院，林志穎雖傷勢嚴重，但無生命危險，坐在副駕駛座的兒子則是臉部擦傷，並無大礙。