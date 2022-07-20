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快訊／台南6月大女嬰遭毆打顱內出血昏迷！生母男友涉案

▲台南佳里區6個月大女嬰疑遭生母同居施姓男友虐毆，造成髗內出血重傷昏迷送醫救治，佳里分局警方傳喚施男偵訊後，移送台南地檢署請檢察官複訊偵辦。（圖／翻攝自google maps）

▲台南佳里區6個月大女嬰疑遭生母同居施姓男友虐毆，造成顱內出血重傷昏迷送醫救治，佳里分局傳喚施男偵訊後，移送台南地檢署請檢察官複訊偵辦。（圖／翻攝自google maps）

記者林悅／台南報導

台南佳里驚傳虐嬰案，6個月大女嬰疑遭生母施姓男友虐打，造成顱內出血重傷昏迷，佳里分局據報，派員傳喚施男到案說明，目前以刑法286條罪嫌偵辦，社會局獲報後立即指派社工人員介入調查，經評估女嬰顱內出血且身上有多處新舊傷，現於醫院接受治療中，已報警方及台南地檢署偵辦，並緊急安置。

據了解，該名6個月大的女嬰，7月20日凌晨0時許，被生母送佳里奇美醫院急救，惟因顱內出血重傷昏迷，身上有多處傷痕，傷重轉送成大醫院急救，再轉送高雄長庚醫院診治，院方發現女嬰有遭虐情況，馬上通報台南市社會局，社會局接獲警方通報，派社工前往查處，發現女嬰疑遭凌虐毆打，造成顱內出血、昏迷，立即依法通報台南市警佳里分局及台南地檢署檢察官，由檢察官指揮偵辦。

檢警初步調查，該名女嬰係其生母與前男友所生，尚未命名及辦戶口登記，女嬰生母於19日晚上接獲其現任施姓同居男友電話，指稱女嬰傷勢需送醫，其生母於20日凌晨0時許返回佳里區租屋處，將女嬰送佳里奇美醫院，因傷重轉診成大醫院，再轉高雄長庚醫院診治。

警方據報，將女嬰生父、生母均通知到案，另施姓男子也被警方喚到案，目前由佳里分局偵查中。

台南市社會局指出，有關台南市6個月大女嬰遭不當對待事件，社會局回於獲報後立即指派社工人員介入調查，經評估女嬰顱內出血且身上有多處傷勢，現於醫院接受治療中，本案已立即聯繫警政及地檢署介入偵辦。由於女嬰母親及其同居男友疑似對女嬰身心虐待及延遲就醫，社會局已於20日依兒童及少年福利與權益保障法第56條先行緊急安置並協助照顧，維護女嬰安全。

社會局指出，女嬰身上有多處新舊傷勢，顯遭受不當對待且有延遲就醫事實，社會局已主動啟動進入兒少保護醫療整合中心進行評估，並彙整案情資料報請台南地檢署檢察官偵辦，20日亦依兒少權法第112條提出獨立告訴，以維護女嬰權益。

社會局表示，後續將追蹤女嬰傷勢狀況及出院期程，另針對女嬰母親將依據兒少權法第102條開立強制性親職教育，強化照顧技巧及提升照顧功能。針對女嬰母親同居男友是否施虐，目前相關事證由警政單位偵查中，若查證屬實，將依兒少權法第97條處以新台幣6萬至60萬元罰鍰。後續社工人員也會持續關懷訪視女嬰及家屬，同時追蹤司法進度，視家戶需要提供司法協助及關懷與福利服務。

據了解，佳里分局認為施嫌涉嫌刑法286條第1項，對於未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處6月以上5年以下有期徒刑，惟基於兒少法及偵查不公開，警方表示無法說明案情，將完成偵訊後，將全案移送台南地檢署由檢察官複訊偵辦。

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