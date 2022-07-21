女友絲襪「濕濕的」脫了…忘在學長家床上！男一聽當場臉綠

▲原PO女友把絲襪忘在學長家。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者朱祖儀／綜合報導

這樣正常嗎？一名網友表示，近日和女友一起到學長家喝酒，慶祝對方成立新事務所。但沒想到離開後，卻發現女友的絲襪不見了，不禁覺得怪怪的，懷疑2人的關係可能不單純，因此PO文詢問大家的看法。文章曝光後隨即掀起熱議。

原PO在PTT發文表示，他和女友、學長從大學時期就是好朋友兼戰友，不論是社團活動、系上活動、期末考、籌組讀書會等，3人都互相扶持協助，感情非常好。近日學長成立自己的事務所，開心地邀請他和女友一起到家裡喝酒慶祝，他為了感謝對方這段時間的照顧，就特別帶了珍藏的紅酒過去。

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不過原PO的酒量不太好，才喝幾杯就不省人事了，只留學長和女友繼續喝酒聊天。等到離開學長家，他才驚覺女友的絲襪不見了，問「你的絲襪怎麼脫掉了啊？」對方回應，因為學長家開冷氣還是很悶熱，覺得穿起來濕濕的很不舒服就脫掉了，「後來喝開就不小心放在學長房間的床上，就忘了拿回來」。雖然他當下沒有多問什麼，但總覺得不太對勁，所以PO文問「請問各位這樣正常嗎？」

▲原PO覺得女友怪怪的。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不少人看到後，紛紛表示「過陣子你女友會覺得你不長進、幼稚、沒安全感，看你各種不順眼，然後就…不說了幫QQ」、「帽子歪了」、「幻想中的女友？」「如果是我自己覺得熱想脫絲襪，是會自己跑去廁所脫掉，然後塞回自己的包包啦！給你參考一下」。