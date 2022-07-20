半年才1次！「男友凸起來」卻沒性慾　F奶女友一聽原因傻眼了

▲男友會硬挺，卻不想與原PO床戰！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「非反串！男友性慾很低是正常的嗎？」一名女網友委屈表示，與男友是遠距交往，一個月會見面一次，但明明雙方這麼久才相見，卻沒有上演天雷勾動地火的情節，「約半年才做一次...已確認過，他沒有其他的女人且沒有性功能方面問題。」

原PO在匿名公社透露，和男友平均一個月約會一次，無奈相見歡卻沒激情，「約半年才做一次」，讓她感到崩潰。原PO也自曝，擁有34F罩杯，「BMI為24，長相普通中等」，而兩人相處過程中，男友其實會有生理反應，曾經詢問男友為何沒慾望，但只得到「有時候很累就不想」的答案。

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文章曝光後，底下網友認為不單純，「妳頭上綠綠的呢」、「太不正常了，他喜歡的會不會是男人啊」、「沒有其他女人，怎麼能這麼肯定？都遠距離了很難講」、「對你沒性趣而已」、「不太可能...就算沒有女友的人，也會DIY數次」、「遠距離一見面就瘋狂了，還要半年才做一次？妳在他旁邊都會硬，怎麼可能不想來」、「沒有其他女人，但有其他男人，就算妳是34G也沒搞頭」、「其實BMI不準，主要要看體脂和身形，不過看到版上許多男子見BMI24就嫌棄」。

另一派網友則認真建議，「買綜合維他命含鋅的，太累或壓力太大都會影響」、「可以試試假日睡飽起來的時候作業，比較不累」、「如果工作壓力太大和年紀大，可能真會，不過只要不影響戀情就好」、「真的有些人天生性慾低，但基本生理需求還是有的，可問問是不是有一些不好意思說的特別性癖或是潔癖，這些都會影響性慾」。

事後，原PO也補充回應，男友年紀比她大5歲，「性向、性功能都沒有問題」，但再次追問原因傻眼了，「他有潔癖...曾說對這方面還好，真的就是出門疲累而沒性慾。」

▼網友熱議。（圖／翻攝匿名公社）

