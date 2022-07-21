男友不想壞壞　卻每天要求「關燈口愛」！妹子崩潰：我很像飛機杯

▲原PO表示，剛交往時每天都會愛愛。（示意圖／達志影像）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶間不只價值觀需要磨合，性生活也要互相配合才能走得長久。一名女網友表示，最近男友因為工作時間變長，總是覺得很累，因此2人愛愛次數變少。這些問題她可以理解，但不滿的是對方不願意嘿咻，卻總是要求關燈口愛，「我覺得自己很像飛機杯」，好奇要怎麼解決2人的問題。

原PO在「Dcard」發文表示，和男友交往初期幾乎每天都會「連結」一下，但現在交往1年性生活卻不再幸福。因為男友工時變得很長，每天都很辛苦，所以頻率變成1週1次，即使她穿情趣內衣誘惑，對方的態度也很敷衍，感覺只想趕快結束。

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▲原PO覺得被男友當成「飛機杯」。（示意圖／記者黃克翔攝）

原PO表示，可以體諒男友很累，但對方拒絕愛愛，卻總是躺在床上要求關燈吞吐，且幾乎每天都需要幫忙服務，「我覺得自己很像飛機杯！！因為他根本看不到我，他自己心裡到底在想什麼我也不知道」，她越來越討厭這個要求，但不知道要怎麼改善這個狀況。

不少人看到後紛紛表示，「真的不喜歡這些行為就溝通吧！不紓壓悶在心理遲早爆炸，互相尊重才是一段感情的基礎」、「我也覺得跟他說你的感受吧，如果他不能諒解還一直拿上班很累當藉口，那他不夠愛你，分了吧」、「還是要先溝通，如果他是在意你的、愛你的，會體諒會找出平衡點，如果你講了他還是擺爛，那就代表他也沒那麼在乎你，長久下去不開心的關係是你想要的嗎」、「我覺得就不要幫他，你沒抗議他根本不懂你的心酸」。