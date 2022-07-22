戴口罩熱爆「若全解禁真會脫？」　網友3原因搖頭：有人家教很差

▲李秉穎建議，可以用「室內、室外」當成口罩措施鬆綁依據。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

指揮中心日前開放騎車、散步不用戴口罩，醫師李秉穎表示，戶外不太會傳染，可以用「室內、室外」來當成口罩措施鬆綁依據。對此，指揮官王必勝認為這是很好的方向，未來疫情趨緩會再放鬆。口罩措施在網路上掀起熱議，就有網友好奇，未來若解禁，大家真的就不會戴口罩了嗎？

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「如果解禁大家還會戴口罩嗎」為題發文，好奇之後口罩如果逐步解禁，到了完全不用戴口罩的階段，大家真的就不戴口罩了嗎？

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原PO坦言，口罩戴2年其實已經習慣了，像是女友出門只上淡妝，出門速度快很多，或是他也可以避免打招呼一臉尷尬的笑容，貌似除了運動之外，戴口罩的好處還是挺多，大家解禁就會馬上脫罩嗎？

▲許多網友因為「3原因」選擇繼續戴口罩。（資料照／記者湯興漢攝）

貼文曝光後，許多網友回應，「戴口罩是一種習慣，平常就有在戴了」、「台灣原本就會戴口罩的人不少喔」、「本來就有戴的習慣」、「過敏人本來就會戴」、「就算不防Covid-19，還是要防空汙和打噴嚏不遮嘴的噁心人」、「打噴嚏不遮嘴巴的人真的很多，家教很差」、「會，我還是不太想得」、「會，不想生病」、「會，戴了才發現廢氣好臭」、「騎機車會，還是盡量擋一下空汙」。

除了戴習慣、防病毒和避免吸入廢氣之外，也有不少網友表示，「會欸，因為就不用表情管理」、「會，戴著比較帥」、「以前就常常戴，懶化妝」。不過，也有些網友回應，「夏天戶外或運動時不戴吧」、「不戴啊！熱死了，痘痘天天擦藥都好不了」、「夏天不戴，冬天可以保暖應該會戴」、「不戴，除非空氣很糟之類的特殊原因」。

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