首例BA.2.75男「曾打三劑疫苗」　無須匡列接觸者原因曝

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布，我國境外移入檢驗出1例 Omicron亞型變異株BA.2.75境外移入確定病例，該病例為北部30多歲男性，已接種3劑疫苗，今(2022)年7月10日自印度與1名家人及1名友人入境，結果僅該名男性驗出BA.2.75，由於還在居家檢疫期間，隔離無接觸他人，無須匡列接觸者，對社區風險低。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，包含北部30多歲男在內的3人於7月10日從印度返國，持有搭機前2日內PCR陰性報告，並採居家檢疫。3人於機場採檢結果均為陽性(3人CT值均為20)，後續於原住所進行居家照護，7月21日定序結果為Omicron BA.2.75，同行家人及友人定序結果則為Omicron BA.4。

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其中個案於7月10日曾出現發燒、頭暈及咳嗽等症狀，經視訊診療確診，目前已無不適；其家人與友人亦於同日出現發燒等症狀。3人目前均已解除隔離，因隔離期間無接觸他人，故無匡列接觸者。





▲▼指揮中心7/22公布首例境外攔截BA.2.75及說明。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，BA.2.75變異株最早於今年5月發現，已於印度快速傳播並成為該國主流株，目前全球已有英國、德國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、印尼、泰國等至少15國報告病例，惟因多國檢測量下降，實際傳播情形可能低估。WHO表示尚須研究證實 BA.2.75傳染力及致重症機率，因病毒突變處可能影響其抗原特性，須密切關注對疫情影響。

指揮中心提醒，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，指揮中心籲請民眾儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。