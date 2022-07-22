快訊／今本土+23813！縣市分布曝　7縣市破千「新北市4140例最多」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增23813例本土個案，另有境外移入280例，確診個案當中增加86人死亡。病例分布方面，仍有7縣市個案破千，又以新北市4140例最多，接著依序是台中市2846例、桃園市2562例、高雄市2513例、台北市2352例、台南市1877例。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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▲▼指揮中心公布7/22確診分布縣市及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之23,813例本土病例，10,767例男性，13,034例女性，12例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,140例)，臺中市(2,846例)，桃園市(2,562例)，高雄市(2,513例)，臺北市(2,352例)，臺南市(1,877例)，彰化縣(1,089例)，屏東縣(765例)，苗栗縣(648例)，新竹縣(644例)，宜蘭縣(601例)，雲林縣(586例)，新竹市(569例)，花蓮縣(499例)，嘉義縣(448例)，南投縣(434例)，基隆市(335例)，臺東縣(304例)，嘉義市(283例)，金門縣(159例)，澎湖縣(131例)，連江縣(28例)。

指揮中心指出，今日新增86例本土病例死亡個案，為45例男性、41例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、83例具慢性病史、62例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月20日至7月20日，死亡日期介於5月17日至7月19日。

指揮中心說明，今日新增280例境外移入個案中，為141例男性、139例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自法國(9例)、美國及英國(各6例)、新加坡及越南(各4例)、菲律賓(3例)、荷蘭及馬來西亞(各2例)、澳大利亞、中國、日本、加拿大、韓國、瑞士、阿拉伯聯合大公國、印尼、泰國、柬埔寨及德國(各1例)移入，另233例感染國家調查中。入境日期介於今年6月25日至7月21日。