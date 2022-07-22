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5歲以下打莫德納「有迫切性」！專家列4原因籲：染疫過也要接種

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▲5歲以下幼兒莫德納於21日開打。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布，21日起6個月大至5歲嬰幼兒，可接種幼童劑型的莫德納疫苗。不過，家長仍擔憂孩子施打後的副作用。除了醫師衛教外，毒物專家招名威在臉書則列出4點強調讓孩子打疫苗的「迫切性」。另外，也提醒家中有確診過的孩子「還是要接種疫苗」，但時間間隔3個月以上，更能避免二次感染。

招名威提到，5歲以下幼童的疫苗數據，根據美國FDA顯示，一般幼童多數在施打完疫苗後「副作用很輕」，甚至沒有什麼症狀。但家長們仍有疫苗猶豫，對此他也提供資訊，以台灣5歲以下幼童人數約為40萬，大部分是幼幼班、小班和中班，因此會接觸到病毒的機率與其他年齡層「其實是一樣的」，特別是全台已有超過430萬人染疫過，病毒進入幼稚園也不意外，但幼童自主活動本不易受控，很容易傳給家人及同學，「所以打疫苗是有迫切性的。」

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招名威說，以目前國外數據看來，疫苗產生的副作用是可接受的，無論是台灣目前開打的莫德納或是未來的BNT ，在 5歲以下族群「安全性足夠。」即便有副作用症狀，大部分是輕度至中度反應，包括接種部位局部疼痛、疲倦、頭痛、寒、肌肉疼痛、噁心/嘔吐、發燒等，差不多接種後1到2天會自行消失，和流感疫苗反應差不多。

不過，疫苗可否抵抗染疫後出現兒童多系統發炎症候群（Multisystem Inflammatory Syndrome in Children，MIS-C），招名威認為，機率不能說是百分之百，「但應該是有幫助的。」

同時提醒，本身患有氣喘、過敏、肥胖、糖尿病、先天心臟、免疫、神經系統疾病等高風險因子的孩子，施打前一定要和醫師做好完整的溝通。招名威強調，施打後，若有嚴重副作用，像是高燒不退、食慾不振、血氧下降、嘴唇發紫、心肌炎、心包膜炎、全身起疹、嚴重過敏反應，症狀一直沒有減緩，就「不要遲疑立刻送醫。」

至於已經染疫過的孩子是否還要再施打疫苗？答案是「是的！」招名威指出，經過病毒感染所產生的「自然免疫」抗體，在一段時間後就會消失，持續性效果比接種疫苗後產生的抗體差，建議「自確診後至少間隔3個月以上，再接種疫苗」更能避免第二次感染。

招名威再次提醒，與病毒共存的同時，還是要以謹慎的態度面對，自身防疫措施與營養補充都不能缺少，就算中鏢了，積極治療大多數人都是可以康復，且加上施打疫苗，不舒服感會舒緩許多。

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