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快訊／BA.2.75首侵台！30多歲印度男入境確診　和同行親友驗出不同株

▲▼7/13中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內首例BA.2.75變異株亞型個案，是一名北部30多歲印度籍男性，曾經接種3劑疫苗，7月10日從印度和2名親友入境，於機場確診；經過定序發現，該男性感染OmicronBA.2.75，親友則驗出BA.4。三人目前都已經解除隔離，因為檢疫期間沒有接觸其他人，疫情無外擴，也沒有匡列接觸者，屬於成功攔截。

在印度發現的Omicron亞型變異株BA.2.75，已經於歐美多國已通報確診案例，亞洲部分日本、南韓及新加坡近日也出現病例，台灣則於今日確認首例個案。

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▲▼指揮中心7/22公布首例境外攔截BA.2.75。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心7/22公布首例境外攔截BA.2.75。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心7/22公布首例境外攔截BA.2.75及說明。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案北部30多歲男性，曾接種3劑疫苗，7月10日自印度與一名家人與一名友人入境，持有搭機前兩日陰性報告，但3人都在機場採檢陽性，Ct值均為20。

後來進一步定序，30多歲男確認感染BA2.75，其餘兩人是BA.4，3人都採取居家檢疫並於7/10出現發燒等症狀，有經過視訊診療，目前都解除隔離，由於檢疫期間沒有接觸他人，無須匡列接觸者，屬於成功攔截，沒有外擴，評估社區傳染風險為低。

指揮中心指出，BA.2.75變異株最早於今年5月發現，已於印度快速傳播並成為該國主流株，目前全球已有英國、德國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、印尼、泰國等至少15國報告病例，惟因多國檢測量下降，實際傳播情形可能低估。WHO表示尚須研究證實 BA.2.75傳染力及致重症機率，因病毒突變處可能影響其抗原特性，須密切關注對疫情影響。

指揮中心提醒，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，指揮中心籲請民眾儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。

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