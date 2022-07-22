服務生太帥！天才老爸神助攻「幫女兒告白」　她羞到滑進桌底下

實習記者蘇敏禎／綜合報導

美國一名16歲少女近日與爸爸、哥哥到餐廳用餐時，向爸爸表示「服務生長得很可愛」，沒想到天才爸爸竟然當場叫住該名服務生，直接跟他說「我女兒說你很帥」，讓少女當場害羞不已，雙手摀臉直接「滑」進桌子底下。而該名服務生隔天也透過社群軟體私訊少女哥哥，不過一聽到她年僅16歲，便立刻「離開對話」。

《B.C. & Lowy》經常翻譯國外一些有趣的影片，近日即有一則影片爆紅，且讓大家敲碗後續。原來是一名美國16歲少女索菲亞（Sophia）與家人到餐廳用餐時，發現一名男服務生長相出眾，便告訴爸爸及哥哥後，爸爸竟當場幫她來個「大告白」。

影片中可見，爸爸叫住服務生跟他說，「我女兒覺得你超帥」，天菜服務生則驚訝回覆「天啊，真的嗎？」一旁的索菲亞則是尷尬的大叫「Stop！」並害羞得一路「滑進」桌子底下。這時爸爸仍不放棄，繼續詢問服務生名字，並說「很高興認識你，Will」。

▲爸爸替女兒向服務生告白，讓她尷尬到滑進桌底下。（圖／翻攝自YouTube／「B.C.&Lowy」）

索菲亞的哥哥將該影片上傳網路，經《B.C. & Lowy》分享後也讓許多人敲碗後續。想不到Will也看到影片，並透過社群軟體私訊索菲亞的哥哥「她幾歲？」他回覆「16歲」後，Will卻傳了一張消失閃人的梗圖，顯示「Will已經離開對話」。

影片一出網友紛紛留言，「女兒的反應也太可愛了吧XD」、「有這樣的爸爸 女兒一定很開心」、「她的stop 展現出了女人的魄力」、「女兒害羞反應也太好笑，慢慢滑下去」、「很愛女兒的爸爸，很害臊的女兒，很幽默態度好的服務生」、「老丈人看女婿越看越滿意」、「看來威爾不想被fbi抓走，求生欲滿滿」、「這樣的老爸很滿分，小孩到了一個年齡的真的相處時後以朋友方式相處會更好」、「妹妹太可愛了吧」、「人帥就是隨時隨地會遇見岳父岳母和自己的老婆」、「點進去看後續，威爾體態練得很好、長得帥、又很幽默，我這個直男都快...」

▲索菲亞年僅16歲。（圖／翻攝自Instagram）