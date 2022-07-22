男遭4.5公尺巨蛇繞頸！心臟驟停倒地　警開槍射中蛇頭「牠還在爬」

▲美國一名男子遭自己飼養的4公尺長巨蛇纏繞頸部，失去意識倒在家中。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國賓州警方20日下午獲報，利哈伊縣郊區福格斯維爾（Fogelsville）某民宅內有一名28歲男子遭15英尺（約4.5公尺）長的巨蛇纏住頸部，因此心臟驟停，倒在地上毫無反應。警察到場時已經沒有太多時間考慮，直接朝著蛇頭開槍，才順利將男子送醫。警方表示，雖然頭部中了一槍，這條蛇仍在地上爬。

根據《紐約郵報》報導，上麥昆吉鎮（Upper Macungie Township）警察中尉尼克謝爾（Peter Nickischer）表示，一名親屬打電話報警稱男子被蛇繞頸，心臟驟停，警方隨即於2點抵達現場，發現這名男子躺在地上沒有反應，又大又粗的一條寵物蛇緊緊地纏繞在他的脖子上，由於這條蛇長約4.5公尺，蛇頭距離男子的身體夠遠，其中一名警官毫不猶豫地開槍，擊中蛇頭。

尼克謝爾表示，儘管這隻爬行動物頭部中了一槍，但牠還是朝一旁爬走了。這時警察合力將男子拖行到安全的地方，由醫護人員接手急救，並緊急送往醫院治療，截至21日上午男子的情況仍然不明，但並未傳出死亡通報，據信男子還活著。

尼克謝爾說，「當時情況非常可怕，我必須讚揚警官們，他們毫不猶豫地做出反應，做了他們該做的事。我當了19年的警察，從來沒見過『這樣的蛇』，而且這條蛇非常長、非常粗。」另外，警方也在男子家中發現多個飼養寵物蛇用的蛇窩。

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