通膨掀起裁員潮！美國7-11重組企業結構　確定開鍘880人

▲美國7-Eleven宣布裁員880人。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國通貨膨脹日益高漲，導致企業掀起新一波裁員潮，就連日本零售集團Seven & i Holdings的連鎖便利店7-Eleven，也在敲定組織結構後，宣布裁減美國約880名員工。

據路透社報導，連鎖便利店7-Eleven是由日本零售集團Seven & i Holdings所有。這家集團在大約一年多以前，剛完成以210億美元（約新台幣6280億元）收購競爭對手C-store和油站業務Speedway的業務，讓美國與加拿大的7-Eleven門市數量瞬間增加至1.4萬家。

然而，隨著美國通膨壓力不斷擴散，這家連鎖便利店集團也受到了嚴重衝擊。7-Eleven發言人在當地21日證實，美國7-Eleven如今決定將7-Eleven與新收購的門市進行合併，因此該集團未來將裁減德州和俄亥俄州服務中心與現場支援部門880名員工。他強調，集團將為被裁員工提供職業過渡服務，幫助受影響員工。

報導稱，7-Eleven並不是美國近來唯一宣布裁員決定的企業。隨著通膨日益高漲，當地有不少企業的利潤正逐漸被侵蝕，導致企業致力應對燃料、勞動力、租金等各方面受到的影響，許多企業更直接宣布停止招聘，甚至裁員來削減開支。