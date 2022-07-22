拚競選遇襲！紐約州長候選人「險遭利器刺頸」　近距離行兇畫面曝

記者張寧倢／編譯

美國紐約州州長候選人、共和黨眾議員澤爾丁（Lee Zeldin）在21日的競選活動時遇襲，當時一名男子突然走上台，接近澤爾丁後亮出類似「手指虎」的利器，朝著他的胸頸部位刺去。所幸澤爾丁即時出手阻擋，最後毫髮無傷地完成競選演說。

▲美國紐約州長共和黨候選人澤爾丁（Lee Zeldin）在競選演講時遇襲，一名男子手持利器衝上台行刺。（圖／翻攝自Facebook，下同）

據《紐約郵報》報導，來自長島的共和黨紐約州長候選人澤爾丁21日在門羅郡羅徹斯特（Rochester）附近的海外戰爭老兵基地舉辦競選活動。演講途中一名男子突然跳上舞台，右手戴著類似「手指虎」的不明利器，朝澤爾丁胸頸附近刺去。

目擊者Joe Chenelly向《華盛頓郵報》表示，他看見不明男子接近議員後，也跟著跳上舞台，「我想他可能是要擁抱這位國會議員，或者，你知道的，也許是要去質問他之類的。」然而，他卻看見男子從口袋掏出像是刀片的物品，向澤爾丁襲擊。

▲行凶男子隨即遭壓制在地，右圖紅圈處據信就是男嫌使用的犯案工具。

現場影片可見，澤爾丁轉身發現有異，隨即用手阻擋行兇男子，包含Joe Chenelly在內的在場民眾紛紛衝上前將男子壓倒在地，澤爾丁毫髮無傷，不久後又回到舞台上完成演講。嫌犯立即在多名證人指控下遭到拘留，同一天深夜，澤爾丁向《華郵》表示他沒事，但這場苦難經歷太瘋狂了。

據WROC-TV報導，這名尚未確認身份的男性嫌犯據信是一名伊拉克戰爭老兵。目擊者稱，嫌犯當時衣衫不整，可能是喝醉了。報導補充，澤爾丁上月在紐約州長初選中擊敗了另外3名共和黨人，獲得黨內提名，今年11月將與現任民主黨州長霍楚（Kathy Hochul）競爭選戰。

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