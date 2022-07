Model S超速失控自撞2死！最新判決出爐　特斯拉僅需負1％責任

▲特斯拉Model S在2018年發生一起死亡車禍,造成駕駛的18歲少年與副駕友人死亡。(示意圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

特斯拉Model S在2018年發生一起死亡車禍,造成駕駛的18歲少年與副駕友人死亡,還有一人被甩出車外受傷。駕駛的父親指控,特斯拉擅自拆掉限速器才會導致兒子超速失控,而法院最新判決出爐,在這起事故中,特斯拉僅需負1%的責任。

根據《彭博社》報導,美國佛州2018年發生一起Model S車禍事故,當時年僅18歲的駕駛巴雷特(Barrett Riley)在佛州一條每小時限速30英里(約時速48公里)的公路上,以時速116英里(約187公里)的速度失控撞上一棟房屋外牆,導致他和副駕友人身亡,而後座的朋友則被甩出車外撿回一命。

巴雷特的父親詹姆斯(James Riley)向特斯拉提出控訴指出,購車時有在巴雷特母親的要求下,替車子加裝限速器,結果巴雷特回原廠修車時,技術人員竟然替他取消安裝,才會導致巴雷特超速發生車禍。

Jury finds Tesla just 1% to blame for fiery crash that killed 2 Florida teens https://t.co/cmCwhcd0Go Who was the owner of this @Tesla #BarrettRiley or his father #CenterForAutoSafety