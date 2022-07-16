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「來超商寄100包裹」畫面戰翻了！網直擊：店員厭世...條碼刷3小時

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲客人在尖峰時間寄件，讓原PO怨念大爆發。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

「我的媽啊！」一名男網友抱怨，昨（15日）去超商買東西，但等了老半天，才發現最前方的客人拿著100件的包裹，要店員刷條碼寄貨，這一幕讓原PO崩潰直呼「後面一排人等半天看他表演！」文章曝光後，卻引來6千名網友戰翻，其中有人透露，看過直播主寄1000件，「店員每次都要刷2-3個小時，刷到厭世！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》表示，昨日正值下班時間6點多，在超商排隊結帳時，看到最前方一幕，差點讓他吐血，「我的媽啊，下班時間拿了一大袋快100件的貨來寄，後面一排人等半天看他表演！」

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畫面可見，左側穿著紅色上衣的客人，拿著巨無霸塑膠袋，依序把包裹放到桌上，而當時店員正在掃描條碼，而原PO前方，目測至少還有2名客人等待結帳。

文章曝光後，引發6千多名網友討論，不過大家反應兩極化，「這麼多件貨呀！這樣要等到天荒地老」、「我昨天下班遇到也是遇到一個寄貨的，大概60~70件，不過是排在我後面，真是高興」、「不只你很乾，店員也很乾」、「還可以啦！我之前家樓下711，有一個賣衣服的直播主，大概2-3天會拿1000+的貨來寄，問過店員每次都要刷2-3個小時，刷到厭世」、「通常這都會晚上10點發生，而且正常門市都有兩個櫃檯才是」。

另一派認為，對方也是按照規矩排隊，「附近換間超商買就好，不用硬要等啊？」「那一袋有100件，那他是小件貨賣家」、「所以是犯法了嗎」、「他也是排隊阿！又不是插隊」、「互相一下啦，說不定人家是加班啊」、「如果是店員來抱怨比較合理」、「寄件錯了嗎」。

▼網友透露，曾看到店員刷條碼刷到一臉厭世。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

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關鍵字：

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