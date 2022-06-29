超商店員惡搞！包裹丟馬桶還PO網炫耀　台南消保官曝3途徑保權益

記者林悅／台南報導

台南東區1家OK便利超商傳出店員惡意踢踩客戶包裹毀損，並將惡搞影片上傳群組，才讓此事曝光，台南市政府消保官指出，並未接獲本案有民眾投訴，惟此案屬於毀損，民眾可舉證後提出刑事告訴毀損或民事告訴侵權，或以消保法提出申訴，以確保自身權益。

▲台南東區1家OK便利超商，傳出店員惡意踢踩毀損客戶包裹，惟該店店員表示並不知有此事發生。（圖／民眾提供）

台南市東區這家OK便利商店，傳出店員將客戶託交的包裹狠摔到地上，接著用腳踢去倉庫角落，最後用腳用力踩爛包裹，除了該店員惡搞破壞行為外，還傳出公司主管唆使「反加工」，讓外觀看不出是有人故意破壞，此事其自拍影片上群組，因影片外流才將其惡行曝光。

市府消保官指出，截至目前為止，消保官並未接獲該起消費糾紛案，但從媒體報導應是「毀損」客戶包裹，物品毀損最重要的是要「舉證」，當事人如有明確證據，可以提告刑事毀損、民事侵權，或依消費者保護法申請調解。

消保官指出，本案是屬於消費者委託物流交寄送貨，超店算是物流的一環，以本店來說，包裹受毀損，應由寄件人（賣家）提出，而不是收受人（買家）提出，因寄件人才是本案當事人，包裹託運寄交過程中受損，寄件人有權要求物流賠償，而對收受人而人，記得收受是要注意包裹、物件是否包裝完整，外觀是否有明顯瑕疵，如有可以拒領並同時通知寄件人處理。如領回後，開箱時也要全程以手機錄影蒐證，如發現有問題，也可據以退還寄件人（賣家），讓寄件人向物流業者求償。

▲許多民眾都將貨品拿去OK便利超交交寄，店內有很多包裹貨物待物流收送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防官提醒，這在一般網購物品時，賣家（業者）、買家（消費者）都要注意，因許多消費糾紛常因貨品「毀損」引起，但究竟是賣家出貨時物件就有問題，還是物流運送過程中受損，還是買家（消費者）處理不當所引起，這都是需靠舉證來釐清相關責任，所以建議買賣雙方及物流都要注意，以減少或避免相關糾紛。

據該OK便利店店員表示，他們並不知有發生此事，剛剛也有記者來問，他們只是工讀生，並不清楚也不知此事。OK便利公關指出，這項客訴案已與客戶達成共識取得諒解，這件突發事件違反公司的服務原則，對此事感到抱歉，已加強對員工教育訓練，該名員工公司也依規定予以懲處。

針對毀損物品，刑法第354條規定：「毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處二年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金」。此為刑法上之毀損器物罪，或稱為一般毀損罪。 民法第184條因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。

消費者保護法第五章消費爭議之處理：第一節申訴與調解第43條，消費者與企業經營者因商品或服務發生消費爭議時，消費者得向企業經營者、消費者保護團體或消費者服務中心或其分中心申訴。企業經營者對於消費者之申訴，應於申訴之日起15日內妥適處理之。消費者依第一項申訴，未獲妥適處理時，得向直轄市、縣（市）政府消費者保護官申訴。