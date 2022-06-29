　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超商店員惡搞！包裹丟馬桶還PO網炫耀　台南消保官曝3途徑保權益

記者林悅／台南報導

台南東區1家OK便利超商傳出店員惡意踢踩客戶包裹毀損，並將惡搞影片上傳群組，才讓此事曝光，台南市政府消保官指出，並未接獲本案有民眾投訴，惟此案屬於毀損，民眾可舉證後提出刑事告訴毀損或民事告訴侵權，或以消保法提出申訴，以確保自身權益。

▲台南東區1家OK便利超商，傳出店員惡意踢踩毀損客戶包裹，惟該店店員表示並不知有此事發生。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南東區1家OK便利超商，傳出店員惡意踢踩毀損客戶包裹，惟該店店員表示並不知有此事發生。（圖／民眾提供）

台南市東區這家OK便利商店，傳出店員將客戶託交的包裹狠摔到地上，接著用腳踢去倉庫角落，最後用腳用力踩爛包裹，除了該店員惡搞破壞行為外，還傳出公司主管唆使「反加工」，讓外觀看不出是有人故意破壞，此事其自拍影片上群組，因影片外流才將其惡行曝光。

市府消保官指出，截至目前為止，消保官並未接獲該起消費糾紛案，但從媒體報導應是「毀損」客戶包裹，物品毀損最重要的是要「舉證」，當事人如有明確證據，可以提告刑事毀損、民事侵權，或依消費者保護法申請調解。

消保官指出，本案是屬於消費者委託物流交寄送貨，超店算是物流的一環，以本店來說，包裹受毀損，應由寄件人（賣家）提出，而不是收受人（買家）提出，因寄件人才是本案當事人，包裹託運寄交過程中受損，寄件人有權要求物流賠償，而對收受人而人，記得收受是要注意包裹、物件是否包裝完整，外觀是否有明顯瑕疵，如有可以拒領並同時通知寄件人處理。如領回後，開箱時也要全程以手機錄影蒐證，如發現有問題，也可據以退還寄件人（賣家），讓寄件人向物流業者求償。

▲台南東區1家OK便利超商，傳出店員惡意踢踩毀損客戶包裹，惟該店店員表示並不知有此事發生。（圖／記者林悅攝，下同）

▲許多民眾都將貨品拿去OK便利超交交寄，店內有很多包裹貨物待物流收送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防官提醒，這在一般網購物品時，賣家（業者）、買家（消費者）都要注意，因許多消費糾紛常因貨品「毀損」引起，但究竟是賣家出貨時物件就有問題，還是物流運送過程中受損，還是買家（消費者）處理不當所引起，這都是需靠舉證來釐清相關責任，所以建議買賣雙方及物流都要注意，以減少或避免相關糾紛。

據該OK便利店店員表示，他們並不知有發生此事，剛剛也有記者來問，他們只是工讀生，並不清楚也不知此事。OK便利公關指出，這項客訴案已與客戶達成共識取得諒解，這件突發事件違反公司的服務原則，對此事感到抱歉，已加強對員工教育訓練，該名員工公司也依規定予以懲處。

▲台南東區1家OK便利超商，傳出店員惡意踢踩毀損客戶包裹，惟該店店員表示並不知有此事發生。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南東區1家OK便利超商，傳出店員惡意踢踩毀損客戶包裹，惟該店店員表示並不知有此事發生。（圖／記者林悅攝，下同）

針對毀損物品，刑法第354條規定：「毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處二年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金」。此為刑法上之毀損器物罪，或稱為一般毀損罪。 民法第184條因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。

消費者保護法第五章消費爭議之處理：第一節申訴與調解第43條，消費者與企業經營者因商品或服務發生消費爭議時，消費者得向企業經營者、消費者保護團體或消費者服務中心或其分中心申訴。企業經營者對於消費者之申訴，應於申訴之日起15日內妥適處理之。消費者依第一項申訴，未獲妥適處理時，得向直轄市、縣（市）政府消費者保護官申訴。

►小旅行最佳去處！北投大地酒店一泊二食打折了

ET快訊
快訊／旅美投手又一人回台！　確定報名中職選秀
柯文哲臉書被灌爆！　全因「1帳號」遭封鎖
月薪67K都給老婆！中油員工只有5千零用錢　走歪路貪230萬
大咖男星娶小14歲台灣妻鬧離婚！　認：已經盡力
狠心砸殺滷肉飯2寶爸　4嫌落網變孬互推：不是我殺的！
老闆不做了！一中商圈「豪大雞排」開500萬頂讓
蔡尚樺突辭《全明星》改當選手？　她14字曖昧回應
快訊／張善政確診！即起居家隔離7天　行程全取消

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男撿「活屍」搭小黃開房間　一通神秘電話喊卡！結局大逆轉

月薪67K都給老婆！中油員工只有5千零用錢　竟走歪路貪230萬

藍委佔立院發言台被綠委「勾頸拖行」　檢：言論免責保障

狠心砸殺滷肉飯2寶爸　4嫌躲墾丁落網秒變孬：人不是我殺的！

冒余天名義詐20萬贊助費　前國會助理認了：找人開假收據

超商店員惡搞！包裹丟馬桶還PO網炫耀　台南消保官曝3途徑保權益

路面濕滑車停斜坡倒退嚕！夫婦壓車底半小時　千斤頂救出僅輕傷

狼夫趁酒醉性侵小姨　懷孕妻子竟幫忙脫內褲！雙雙遭判刑

快訊／北市松山區男子陳屍車內！民眾見異狀嚇壞　警封鎖現場調查

柔道童被重摔27次致死！教練判9年　雙親：無法接受、一命抵一命

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

金鍾國「冷水煮泡麵」被嫌棄吵翻天　劉在錫勉強吃一口...「嗯~」認好吃

猜拳連輸3把被爸狂敲頭　弟一猜贏秒大力開扁報仇

汪哥拉車載45kg癱瘓弟兜風 爸一旁當人工剎車系統陪跑

牙醫系考前實驗室塞爆 台大正妹練到半夜好拚

曹佑寧分手6年校花女友遭曲解！　 女方出面解釋...情變原因曝光

男撿「活屍」搭小黃開房間　一通神秘電話喊卡！結局大逆轉

月薪67K都給老婆！中油員工只有5千零用錢　竟走歪路貪230萬

藍委佔立院發言台被綠委「勾頸拖行」　檢：言論免責保障

狠心砸殺滷肉飯2寶爸　4嫌躲墾丁落網秒變孬：人不是我殺的！

冒余天名義詐20萬贊助費　前國會助理認了：找人開假收據

超商店員惡搞！包裹丟馬桶還PO網炫耀　台南消保官曝3途徑保權益

路面濕滑車停斜坡倒退嚕！夫婦壓車底半小時　千斤頂救出僅輕傷

狼夫趁酒醉性侵小姨　懷孕妻子竟幫忙脫內褲！雙雙遭判刑

快訊／北市松山區男子陳屍車內！民眾見異狀嚇壞　警封鎖現場調查

柔道童被重摔27次致死！教練判9年　雙親：無法接受、一命抵一命

林凱威壓線報名確定選秀！今年旅外最大物衝擊首輪

超商開吃「長榮飛機餐」！還有維也納奶油餐包、商務艙限定米果

要肯德基員工回答！她跪求「1新品」單賣　妹子秒+1：拜託常駐

男撿「活屍」搭小黃開房間　一通神秘電話喊卡！結局大逆轉

桃園市長民調出爐「林智堅比想像中強」　黃暐瀚揭1隱憂

女友愛愛一直眨眼！小鐘尷尬認「一困擾問題」：現在更不敢交了

自備飲料杯省5元會全面漲價？　環保署：減少業者杯材了

小幼幼跑進工廠「自己求收編」　吃一口飯賴著不走...結局超暖心

鄭浩均確定返台選秀！有望前3輪獲青睞

爸媽計畫買完透天退休「房貸全留給他背」！男崩潰：完全不想繳

社會熱門新聞

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

三重透天厝大火2死1命危　僅阿嬤逃出

1111「80歲老董」爺孫戀生子　驚爆父子反目爭產

小三嗆聲被電！正宮神反擊　順便出賣老公

三重透天大火「3人命危」

「怒摔爸」要買的是這杯　店員送錯的不賣了

台積電遭控毀「寶山望族」祖墳風水　百年泥屋將毀成平地

陽明醫哥大讚小三　神似AV女優又敢玩

員工上班淘黃金　竟搬走1.9公斤

偷吃夫辦LINE分身　誤加妻好友曝姦情

101歲失智婦被通知當國民法官　家屬：太離譜

快訊／北市松山區男子陳屍車內　警封鎖現場調查

辣網紅兔美染毒！警衣櫃驚見古柯鹼　她下場超慘

女騎士緊盯路況11秒　一左轉還是出車禍

更多熱門

相關新聞

逛好市多「店員卻不肯結帳」　真相氣暈！

逛好市多「店員卻不肯結帳」　真相氣暈！

「逛個好市多也被話術！」一名女網友抱怨，上週日（26日）逛好市多賣場，怎料結帳時，店員卻停下雙手，接著向原PO表示現在要續約，過程中，原PO有追問2次幾時到期，但店員都沒給正面答案，只強調「現在就要續約！」原PO只好答應，但看到卡片期效，讓她瞬間爆氣「好像沒續約不能結帳一樣？」

碩士女半夜鐵椅砸門　OL嚇壞急搬家

碩士女半夜鐵椅砸門　OL嚇壞急搬家

超Q「寶可夢仙草奶凍」超商限定吃

超Q「寶可夢仙草奶凍」超商限定吃

男偷3陸龜臉書販售　警民合作6小時破案

男偷3陸龜臉書販售　警民合作6小時破案

天仁茗茶「913茶王」變身消暑聖代

天仁茗茶「913茶王」變身消暑聖代

關鍵字：

超商店員惡搞毀損包裹舉證求償

讀者迴響

熱門新聞

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

芙蓉最快明生成！雙颱機率增　大雨變天時間出爐

10歲女童全家人間蒸發！座車在海底被發現

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

理科先生「前妻成名後變了」！

小鐘回家發現「驚人一幕」：心涼了

阿中部長「兼職賣鹹酥雞」　辛酸畫面流出

男友用蝦皮偷吃小三　她驚見對話彈出傻了

大便完怎麼擦才乾淨？醫：淡淡淺黃就收手

《營業中》第二季傳換台！庹宗康全家回關島

幼兒園老師太正　媽媽們不爽竟要園方解雇

藥師闢網謠：長效劑型止痛藥最多6天會完全排除

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

網購要小心！盜刷新手法曝光　金管會提醒留意1元消費簡訊

帶6歲兒吃鍋「被收50元共鍋費」　全場1關鍵戰爆

更多

最夯影音

更多
韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員
性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面