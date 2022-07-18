App約到極品嫩妹！他一夜極樂「隔天笑不出來」　劇情神轉氣報案

▲正妹女友是小偷。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

網戀數日的漂亮女友提出來家過夜，男子還沉浸在「溫柔鄉」中，家中隔天便失竊。今年2月中旬，有上海市民報警稱家中財物被盜。上海市公安局邊防和港航公安分局接報後連夜偵破案件，成功抓獲殷姓女嫌犯，並在其住地找回部分被盜財物。

據《澎湃新聞》報導，2022年2月15日9時許，家住寶山的徐姓男子向邊防港航分局報案稱，家中財物被其剛認識的網戀女友（網名：鄧鄧）所盜，被盜物品總價值約合3200元人民幣。通過被害人所提供的家中影片和對方社交平台的相關信息，警員立即開展排摸工作，最終鎖定犯罪嫌疑人殷女。

經警員調查發現，殷女實際系無業人員，通過在各大社交軟體上發布「精心包裝」的照片，吸引單身男士注意，再通過線上聊天，篩選出合適的作案對象後，殷女會選擇在週末或節假日最後一天和被害人「奔現」，再以留宿為名，借住在被害人家中。

通過接觸被害人熟悉其家中環境後，趁被害人外出工作，家中無人看管之際，殷女就實施盜竊行為。

▲殷女被攝影機拍到。（圖／翻攝自澎湃新聞）

據殷女交代，她主要盜竊各種單價高、易出手的奢侈品、高價酒類、電子設備等物品。殷一般以家中處理舊物為由，將物品拍照發給線上收購方詢價，待雙方價格談妥後便立即安排快遞員至被害人家中取貨並送至買家處，買家確認無誤後，再將錢款匯給殷。竊取、變賣的過程不到1個小時，有些被害人甚至在警方上門調查前，仍未發覺自己財物被竊取。

2月17日，警方在黃浦區一酒店內將犯罪嫌疑人殷女抓獲歸案。經警員數月深挖細掘，殷女在2021年11月至2022年2月間，共實施盜竊行為9起，被盜物品經司法鑑定，價值約合15萬餘元人民幣。

目前，犯罪嫌疑人殷女因涉嫌盜竊罪已被上海鐵路運輸檢察院批准逮捕，該案正在進一步辦理中。