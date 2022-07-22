深夜偷剪電纜！花蓮男躲樹叢被警揪出　滿地贓物成鐵證

▲▼邱姓男子藏身樹欉中躲警被揪出。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受國際局勢影響，各項金屬原物料價格上漲，電纜、銅線等物品已奇貨可居，近日國內也陸續傳出多起電纜線遭竊案例，花蓮玉里分局呼籲資源回收業者切勿收受來路不明的金屬原物料，如發現有心人士前往變賣，請立即通報警方到場了解。

花蓮樂合派出所副所長湯駿逸、警員黃志輝日前晚間接獲報案稱，東豐里鐵份瀑布疑有竊嫌偷剪電纜線，警方獲報後迅速前往現場，發現1名男子躲藏在一旁樹叢，2名員警見其神色緊張，且深夜滯留恐有犯罪嫌疑並上前盤查。

▲▼員警查獲遭剪斷的電纜線及作案工具一批。

盤查過程中，員警同時發現現場有繩子及剪具疑似犯罪工具；同時通知偵查隊現場勘查採證並聯繫台電公司派人到場確認，確認遭棄置現場遭剪斷的電纜線及相關作案工具一批。

員警表示，現場人贓俱獲，員警立即將涉案邱男帶回警所偵辦，並依涉嫌竊盜罪移送花蓮地檢署。另外持續調閱監視器查察有無其他共犯，循線擴大偵辦。

▲依涉嫌竊盜罪移送花蓮地檢署偵辦。



玉里分局分局長温基興表示，本分局為讓民眾安居樂業，絕不容許竊盜、毒品、暴力犯罪等情事發生，為維護轄區治安、有效打擊犯罪，已責請所屬各分駐、派出所同仁持續加強轄區巡邏、提高見警率、展現執法魄力，以達到犯罪零容忍之目標；最後民眾如有不法情事請立即撥打110，提供情資一同守護花蓮南區3鄉鎮。