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社會 社會焦點 保障人權

嫌火鍋店客人吵　樓上鄰居倒不明液體！警認證：就是屎味

▲▼衣物，臭味，異味 。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲盛姓男子不滿樓下火鍋店客人太吵，澆淋「屎水」害老闆客人都沾到臭味四溢。（示意圖／pakutaso.com）

記者劉昌松／台北報導

盛姓男子因不滿住處樓下火鍋店客人晚上抽菸、吵鬧，竟然直接從樓上澆淋「屎水」，害火鍋店老闆、客人沾染臭味，盛男挨告後辯稱是用有機肥澆花，但警察作證，獲報到場時，店家已經清理過，但現場仍飄散濃厚的臭氣，「就是屎味」，台北地檢署認定盛男故意澆淋屎水，使店長窘困不堪，5日依公然侮辱罪嫌起訴盛男。

60多歲的盛男住在台北市大安區民宅3、4樓，4月9日晚上將近9點時，突然朝1樓澆淋不明液體，順著雨棚滴到1樓的火鍋店外小庭院，當時正在抽菸的客人被水滴到，被一股惡臭薰得受不了，老闆前往查看也中獎，趕緊報警處理。

盛男到案坦承當天因為去探病，確實在晚上的時候有澆花，不過他辯稱自己用的是有機肥，還反過頭來抱怨，火鍋店的客人老是在抽菸、講話大聲，晚上10點以後還是會吵得他不得安寧。

檢察官為調查真相，傳喚當天到場處理的警察，警察證稱，店家過去就曾多次因被潑灑不明液體而報案，事發當天他到場時，店家已經把被澆淋到的桌椅清理過了，但空氣中仍飄散著臭味，味道濃厚到讓他至今印象深刻，不可能只是單純的肥料，「就是屎味」。

檢察官調查後認為，盛男是因不滿火鍋店客人打擾居住安寧，所以刻意潑灑屎水，目的是要讓火鍋店老闆在客人面前丟臉、窘困，因此依妨害名譽罪章的公然侮辱罪嫌，將盛男提起公訴。

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