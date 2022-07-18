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社會 社會焦點 保障人權

潛水燈深夜洩行藏！2男富山保育區遭逮　32隻龍蝦海魚險上餐桌

▲▼岸巡人員搜出在魚網內的龍蝦，仔細數數有32隻之多。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

▲▼岸巡人員搜出在魚網內的龍蝦，仔細數數有32隻之多。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

2名男子18日凌晨進入台東富山保育區以魚叉違規採捕水產，海巡人員獲報前往查緝，除當場查獲2名男子並起出32隻龍蝦等漁產，海巡人員立即拍照存証並將2名男子依違反漁業法規定函送主管機裁處。

▲▼岸巡人員搜出在魚網內的龍蝦，仔細數數有32隻之多。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

海巡署118服務專線，18日凌晨03時接獲民眾陳先生報案，於台北東富山保育區內疑似有民眾違規採捕水產動植物。

海巡單位獲報後隨即派遣第二機動巡邏站及司法小隊前往現場應處，抵達後發現保育區範圍內有兩位民眾運用魚叉違規採捕水產動植物，並當場查獲採捕漁獲。

▲▼岸巡人員搜出在魚網內的龍蝦，仔細數數有32隻之多。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

起出白毛、鸚哥等魚類10尾及海螺2顆。

第一三岸巡隊表示，抵達保育區時發現有潛水燈光，岸巡人員於是趨前盤查，當場查獲王姓及鄭姓民眾攜帶採捕工具魚叉2支，違規採捕動植物計龍蝦32隻、魚類10尾（白毛、鸚哥）及海螺2顆，當即實施蒐證；採捕漁獲於蒐證完成後實施野放，全案後續依相關違規事證函送台東縣政府裁處，以維護海洋資源保育。

▲▼岸巡人員搜出在魚網內的龍蝦，仔細數數有32隻之多。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

違採男子身著潛水裝備被當場查獲。

海巡署第一三岸巡隊表示，富山漁業資源保育區為台東縣政府公告之禁漁區，違規將依漁業法規定處新台幣3至15萬元罰缓，提醒民眾切勿於此處以任何器具違規採捕水產動植物以避免觸法；民眾若於保育區發現不法情事，可隨時撥打本署118免費服務專線，海巡署將竭誠提供服務。

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