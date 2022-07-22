盧秀燕腳腫成「麵龜」2.7萬人送暖　點開留言民進黨竟全缺席

▲台中市長盧秀燕。（資料照／記者游瓊華攝）

記者皮心瑀／台北報導

今年六月初立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌確診，當時國民黨除了台中市長盧秀燕留言，「其昌平安，祝您早日康復，繼續為台中發聲」，其他包括立委葉毓蘭、前立委李彥秀、台中市議員陳清龍等人也都幫忙加油。而今，盧秀燕因前陣子跑行程時不慎跌倒，右腳腫脹成「麵龜」，僅僅一天臉書就湧入2.7萬人送暖，但綠營政治人物，竟不約而同地全部缺席。

距離年底2022九合一選舉只剩下4個月，盧秀燕因前陣子跑行程時不慎跌倒，右腳腫脹成「麵龜」請假到醫院檢查，才發現是微血管破裂造成，因為她前年才剛進行髖關節手術，醫生緊急處置後，還特別囑咐這2天要休息少走動，

為此，盧秀燕發文向民眾道歉，「金拍謝！要請假兩天」，並強調「市政運作絕不停擺」，會由視訊會議或副市長代理的方式，持續推動市政。

盧秀燕臉書一發文，僅僅一天就獲得2.7萬個讚，包括國民黨主席朱立倫、立委江啟臣，還有張麗善、黃敏惠、饒慶鈴等縣市長，及眾多縣市議員都來慰問，但卻未見民進黨人士關心。

不過，今年六月初，蔡其昌確診時，盧秀燕特別留言，「其昌平安，祝您早日康復，繼續為台中發聲！」還獲得510個網友按讚，蔡其昌當時也回覆「謝謝秀燕市長」。

▲盧秀燕、蔡其昌臉書。（圖／翻攝臉書）