連任市長會不會落跑選總統？　侯友宜：我知道自己在做什麼

記者皮心瑀／新北報導

新北市侯友宜人氣高，頻被外界點名有意直攻2024總統大位。對此，侯友宜22日受訪表示，他清楚自己在做什麼，這才是最重要的，至於連任與否，他認為，不連任才要宣布，也間接證實將投入2022九合一選戰的事實。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

針對會不會競選下屆新北市長，侯友宜日前終於鬆口，近日也與國民黨議員參選人們合體拍攝定裝照，22日接受POP Radio「POP撞新聞」廣播節目訪問，主持人黃暐瀚第一題就直接問侯友宜，到底是否要正式宣佈連任？侯友宜笑著表示，其實自己對政治不懂，也沒有興趣，就是努力最好事，連任與否其實沒有什麼宣不宣布 ，他認為「不連任才要宣布」。

黃暐瀚提到，前幾天侯友宜安排與新北市參選人合照，就連來自南投、屏東等縣市的議員，特地北上找侯合體，儼然成了藍營「全台母雞」。侯友宜回應，該做的事，自己一定會做，只要想要為人民做事，自己都願意和他們一起努力，現在黨中央還提到還有其他參選人想要安排合照時間，自己也都願意盡量配合。

另外，有關2024總統大選，外面有很多想法、聲音，但他知道自己的角色，從基層公務員一路做到現在，每個職位都不一樣，重要的是對自己的定位，他就是好好做事。