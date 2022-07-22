睡夢中蟑螂爬入耳！她灌漱口水後竟夾出棕色碎片：內臟都掉出來了

記者葉睿涵／編譯

新加坡一名女網友被蟑螂「入侵」耳朵後，突發奇想決定將漱口水倒入耳中，試圖藉此淹死蟑螂，沒想到卻因此被送到急診搶救。女網友將這段神奇的經歷拍成影片，上傳到TikTok與眾網友分享，沒想到一瞬間就吸引了逾45萬人次觀看，但這名女網友想起這段恐怖經歷時仍大呼「實在是太倒霉了」。

據《每日星報》報導，這名女網友指出，事發當時她正躺在床上睡覺，不一會兒，她就感覺到耳朵附近有一隻蟑螂在動，嚇得她用力地拍打床單，希望能因此把蟑螂趕走。豈料，正當女子用力地拍打床單時，她突然感覺到蟑螂爬進了她的耳裡，於是她立刻站起身子，放聲尖叫。

女網友回憶道，「蟑螂爬進耳朵後讓人感覺非常不舒服，我感到十分噁心，因為我能感受到牠正在我的耳朵裡扭動。」女子還表示，爬進她耳中的蟑螂大約只有3、4公分，應該是一隻還沒完全長大的小蟑螂，不過她無法用手指將蟑螂從耳中取出來。

▲新加坡一名女網友在遭遇蟑螂爬入耳中後，被迫到醫院接受治療。（圖／翻攝自TikTok／@nadia.limzq）

在嘗試取出蟑螂不果後，女網友便跑到浴室，抓起一瓶漱口水灌入耳中，希望能用漱口水淹死蟑螂，「說實話，我其實不認為漱口水對耳朵有好處，但這是我在當下唯一能想到的方法」。果不其然，女網友在灌入漱口水後，耳中的蟑螂便停止了蠕動，不過她仍感覺到自己的耳朵有被塞住的感覺。

於是，女網友拿起一根鑷子，試圖將蟑螂的屍體剪成碎片後將其取出，「我把屍體剪成了無數個小碎片，因此有一些棕色的殼和白色的內臟開始掉出來，讓我非常想吐」。不過，蟑螂的屍塊還是卡在了她的耳縫裡，難以取出，因此這名女網友最後還是被迫到醫院的急診室請求專業協助。

女網友指出，「我在急診室裡進行了30分鐘的手術，整個過程真的超級痛苦，而且我打給我媽時她居然還笑我。」女網友將這段神奇的經歷拍成影片上傳到TikTok，立刻就吸引了逾45萬名網友觀看，但這名女網友想起這段恐怖經歷時仍大呼「我實在是太倒霉了」。